Усик назвав свою мотивацію у бою з Ф'юрі

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хоче побитися з британським супертяжем Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) заради об'єднання усіх поясів у дивізіоні.

Про це розповів сам український боксер.

"Мені просто потрібен цей поєдинок. І я думаю, що йому теж. Цей бій дуже важливий для нас обох, адже вже 30 років ніхто не об'єднував усі чотири пояси в суперважкому дивізіоні", - розповів Усик.