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Усик назвав свою мотивацію у бою з Ф'юрі

Сьогодні 14:42 553 0
Олександр Усик прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Усик назвав свою мотивацію у бою з Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хоче побитися з британським супертяжем Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) заради об'єднання усіх поясів у дивізіоні.

Про це розповів сам український боксер.

"Мені просто потрібен цей поєдинок. І я думаю, що йому теж. Цей бій дуже важливий для нас обох, адже вже 30 років ніхто не об'єднував усі чотири пояси в суперважкому дивізіоні", - розповів Усик.

Раніше промоутер назвав суперника Усика у разі зриву бою з Ф’юрі.

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