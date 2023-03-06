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Промоутер назвав суперника Усика у разі зриву бою з Ф’юрі

Сьогодні 13:44 135 0
Френк Воррен прокоментував наступний бій Олександра Усика Промоутер назвав суперника Усика у разі зриву бою з Ф’юрі
Промоутер назвав суперника Усика у разі зриву бою з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Дюбуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) проведе обов'язковий захист пояса, якщо у нього не відбудеться поєдинок з володарем титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Кілька днів тому я розмовляв із Дюбуа. Він добре почувається і повернувся до тренувань. Оскільки наближаються бої Тайсона Ф'юрі та Джо Джойса, у нас, мабуть, немає дати для Даніеля до середини чи кінця травня. Все залежить від того, що станеться з боєм Усік - Ф'юрі. Якщо ми не зможемо влаштувати його 29 квітня, тоді Дюбуа поб'ється з Олександром.

Переговори про бій з Усіком вийшли дуже затяжними, і це розчаровує. Досі є кілька проблем, які потрібно вирішити. Якщо бій відбудеться, це відбудеться 29 квітня. Але нам треба почекати, а там побачимо. Тайсон поб'ється цього дня, і я сподіваюся, що нам не доведеться йти шляхом пошуку для нього іншого суперника", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO) є обов'язковим претендентом WBA.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.

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