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Кличко: Співпраця WBA та IBA - це пляма на репутації благородного мистецтва

Вчора 23:42 210 0
Колишній боксер прокоментував рішення поновити росіян та білорусів
Кличко: Співпраця WBA та IBA - це пляма на репутації благородного мистецтва
#WBA, #Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно поновила боксерів із росії та Білорусі в рейтингах організації.

Це рішення прокоментував колишній чемпіон світу Володимир Кличко.

"Бокс вимагає більше прозорості, а не жадібності. Співпраця WBA та IBA - це пляма на репутації благородного мистецтва. Рішення відновити російських та білоруських боксерів - незабутня моральна помилка. Немає жодного збігу в тому, що МОК залишив у силі усунення боксу від Олімпіади-2028. Боксу потрібна одна велика чистка", - сказав Кличко.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Нагадаємо, WBA оголосила про бій Далакян - Хіменес.

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