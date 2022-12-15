Кличко: Співпраця WBA та IBA - це пляма на репутації благородного мистецтва

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно поновила боксерів із росії та Білорусі в рейтингах організації.

Це рішення прокоментував колишній чемпіон світу Володимир Кличко.

"Бокс вимагає більше прозорості, а не жадібності. Співпраця WBA та IBA - це пляма на репутації благородного мистецтва. Рішення відновити російських та білоруських боксерів - незабутня моральна помилка. Немає жодного збігу в тому, що МОК залишив у силі усунення боксу від Олімпіади-2028. Боксу потрібна одна велика чистка", - сказав Кличко.