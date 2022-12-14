WBA повернула російських та білоруських боксерів до рейтингів організації

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно поновила боксерів із Росії та Білорусі в рейтингах організації.

Про це йдеться в заяві організації.

"Через Комітет чемпіонатів і Комітет з рейтингів WBA виступила з заявою, в якій вирішила відновити російських і білоруських боксерів на місцях у рейтингу.

Спортсмени з цієї країни не є військовими й не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України.

Проте було визначено, що будь-який боєць, який висловиться за підтримку війни або візьме участь у ній, буде негайно усунений", - повідомила організація.