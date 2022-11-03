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Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом

Сьогодні 11:10 328 0
Василь отримав в 10 разів менше, ніж його кум Усик в матчі-реванші з Джошуа
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - Чемпіон.

В суботу в Нью-Йорку Василь Ломаченко рішенням судів переміг американця Ортіса.

За інформацією Чемпіона, за цей бій Ломаченко заробив 2 мільйони доларів. Але після сплати гонорарів своїм промоутерам, менеджеру Егісу Клімасу, катмену Расу Анберу і іншим членам команди, а також сплати податків сума складе близько 1,2 мільйона доларів. Це приблизно в 10 разів менше, ніж отримав в матчі-реванші з Ентоні Джошуа  його кум Олександр Усик. 

Нагадаємо, що ще багато років тому Василь почав ділити гонорар в пропорції 50 на 50 зі своїм батьком і тренером Анатолієм. Якщо ця традиція не була перервана в поєдинку з Ортісом, ексчемпіон світу отримає на свій рахунок близько 600 тисяч доларів. 

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При цьому перемога над Ортісом відкриває перед уродженцем Білгород-Дністровського непогані перспективі щодо подальших розмірів гонорарів. Якщо промоутерам Ломаченка вдасться домовитися за чемпіонський бій з Девіном Хейні в 2023 році, гонорар Василя за цей мегафайт може бути вдвічі більший, ніж за поединок з Ортісом. 

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