Білл Хейні: Ми полюємо на Ломаченка

Чемпіон WBC у легкій вазі Девін Хейні (27-0, 15 KO) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (16-2, 11 КО).

Про це заявив батько та менеджер боксера Білл Хейні.

"Девін сказав: "Давайте зробимо це". Девін - мисливець, і він полює на велич. Тепер усе зводиться до того, щоб організувати шоу та втілити його в життя. Ми повністю віддані цьому бою, на відміну від Поля Маліньяджі, який сказав, що ми не будемо цього робити.

Ми не лише робимо це, але й очолюємо цей процес та заохочуємо інших впливових осіб долучитися до цього. Це буде історична подія в боксі. Правда в тому, що ми завжди полювали на Ломаченка. Ми вийдемо на ринг з Ломаченком, який сказав, що не битиметься з нами, якщо ми не отримаємо пояс. Ми полюємо на Ломаченка. Ломаченко каже, що йому потрібен час.

Ми йшли з рингу, і він сказав: "Мені потрібен час, але я буду готовий". Я сказав: "Девіне, ти чув це лайно?" Девін відповів: "Так, я чув. Подивимося, хто ще захоче битися, поки він не поспішає.

Ломаченко - це той, з ким Девін хотів провести бій через те, що люди думають про нього. Хочеться переконатися, що це саме той хлопець.

Нам нема за що бити Ломаченка, крім поваги людей. Це хлопець, якого ми шукаємо, це хлопець, з яким ми хочемо битися. Девін хотів битися з ним тоді, і він хоче битися з ним зараз", - сказав Білл Хейні.