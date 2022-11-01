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Ломаченка призначили офіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу

Сьогодні 11:52 185 0
Василь Ломаченко свій наступний бій може провести з Девіном Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - espreso.tv.

Українського боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 KO) призначили обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0, 15 KO) зі США

Про це повідомляє Ring Polska. 

Відповідне рішення Всесвітня боксерська організація ухвалила на своєму з'їзді. Ломаченка було призначено офіційним претендентом на титул WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), яким володіє Хейні.

Американцю також належать три інші пояси в дивізіоні - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Це означає, що абсолютний чемпіон світу буде зобов'язаний найближчим часом провести поєдинок проти українця, яки є колишнім володарем титулів WBO, WBA та WBC. 

Раніше Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса.

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