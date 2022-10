Ломаченко - Ортіс: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

🇺🇦 ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО 🇬🇧 ДЖЕМЕЙН ОРТІС

16 - 2 - 0 РЕКОРД 16 - 0 - 1 34 ВІК 26 170 см ЗРІСТ 173 см 166 РОЗМАХ РУК 175 Шульга СТІЙКА Ортодокс 12-раундовий бій

29 жовтня день бою

Василь Ломаченко здобуває перемогу! 115-113, 116-112, 117-111.

12-раунд: Бій завершено! Ортіс намагався піти у фінальний штурм, але невдало, схоже, що ще один раунд за українцем. Чекаємо на рішення суддів!

11-раунд: Ломаченко останні раунди виглядає впевненіше і точніше. Ортісу вже не вистачає сил з таким натхненням йти на Лому. На нас чекає останній раунд цього неперевершеного бою.

10-раунд: Чемпіонські раунди! Не так вже активно йде вперед Ортіс, навіть останні секунди без агресії провів американець. Лома може перевернути хід подій на свій бік саме у вирішальних раундах.

9-раунд: Ніби раунд відпочинку взяли боксери. У більш помірному боксі Лома краще працює. В кінцівці Ортіс вчергове активно насипає удари.

8-раунд: Кінцівка знову за Ортісом. Боксери продовжують "махатися", вже не такі свіжі обидва, але ніхто не зупиняється.

7-раунд: Темп американця поки не спадає. Є відчуття, що Ломаченко програє за балами після 7-го раунду.

6-раунд: Знову Ортіс завершує раунд на мажорній ноті. На цей раз подвійний джеб пропустив Ломаченко. Василь не стоїть у захисті і помітний сінець під лівим оком Ортіса з'явився.

5-раунд: Ортіс продовжує наносити чимало точних ударів, Лома відповідає. Дуже активний і цікавий бокс ми спостерігаємо. Питання в кого залишиться більше сил на вирішальні раунди.

4-раунд: Ортіс агресивно йде вперед з перемінним успіхом. Американець зміг нанести серію швидких ударів в кінці раунду, але протягом раунду пропустив чимало джебів Ломаченка.

3-раунд: Тримає центр рингу Ломаченко і вдалося в цьому раунді йому нанести серію потужних ударів. Ортіс наразі діє другим номером, але не забуває пробивати захист українця.

2-раунд: Потужні удари наносить Ортіс. Ломаченко намагається відповідати серією точних ударів, але Джемейн більше пошкоджень завдає своїми випадами.

1-раунд: Ортіс з першого раунду активно діє. Вже синець під оком в Ломаченка. Досить активний раунд від обох бійців.

Бій розпочався!

Чимало українських прапорів майорить у залі під вихід Ломаченка.

Тепер Василь Ломаченко з'являється на арені!

Джемейн Ортіс виходить на ринг!

Наступний бій - головна подія сьогоднішнього вечору!

Рамірес достроково перемагає Ромеро технічним нокаутом! Рефері зупинив бій у 9-у раунді.

Останні приготування до бою...

04:36 - розпочався головний поєдинок андеркарту Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO).

В андеркарті залишилося два поєдинки, катмен Ломаченка робить останні приготування.

У роздягальні українського боксера позитивна атмосфера - Олександр Усик у прекрасному гуморі.

Девід Хейні та Теофімо Лопес також на арені Madison Square Garden Theater.

А тим часом, Ломаченко прибув на арену. Олександр Усик також із командою.

Андеркарт

Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO) - TKO 9 напівлегка вага (57,15 кг); Дюк Реган (7-0-0, 1 KO) - Луїс Леброн (18-4-1, 11 KO) - UD 8 (напівлегка, 57,15 кг); Трой Айслі (7-0-0, 4 KO) - Квінсі Лавальє (14-3-1, 9 КО) - UD 8 (перша середня, 69,85 кг); Деланте Джонсон (5-0-0, 4 KO) - Е стебан Гарсія (15-1-0, 7 КО) - UD 6 (напівсередня, 66,68 кг); Річард Торрез-мол. (3-0-0, 3 KO) - Ахмед Гефні (13-2-0, 5 КО) - TKO 4 (важка, понадь 90,72 кг); Хейвен Брейді, мл. (7-0, 4 КО) - Е рик Мондрагон (7-0-1, 4 КО) - TKO 4 (друга напівлегка, 58,97 кг) Ніко Алі Волш (6-0-0, 5 KO) - Біллі Вагнер (5-2-0, 1 КО) - UD6 (середня, 72,57 кг); Абдулла Мейсон (4-0-0, 3 КО) - Анхель Баррера - UD 8 (легка, 53,52 кг);

Відомий промоутер Боб Арум:

"Факт вступу Ломаченка та Усика до тероборони говорить у біса багато про Україну, а також особисто про Василя з Олександром. Про те, що являє собою український народ і наскільки він відданий справі збереження своєї національності. Такі у них цінності".

Ортіс:

"Багато людей сумніваються в мені. Знаєте, вони бачать багато прогалин чи ще щось. Хай буде так. Я знаю, що я на правильному шляху. Попереду ще багато роботи, тому що я завжди суворий до себе. Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком 29 жовтня та побити його - це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ того дня. Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу. Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками. Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою. Це буде дещо особливе".

Ломаченко:

"Я не промоутер Ортіса. Я не його тренер. Я не думаю про те, чи цей крок для нього занадто великий чи ні. Моя мета — виграти цей бій і наблизитися до своєї мети — битися за звання абсолютного чемпіона світу. Ортіс - добре підготовлений боксер. Він демонструє навички аматорської школи. Він спритний, у нього хороший таймінг, і я очікую, що це буде цікавий бій".

28 жовтня

Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів.

Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг

Weight made ✅



27 жовтня

"Рішення піти захищати свою країну далося мені легко", - Ломаченко виступив на пресконференції.

Ломаченко відвідав український ресторан "Веселка" у Нью-Йорку.

Боксери провели дуель поглядів і фінальну пресконференцію

"Суперник номер 1 для мене - Девін Хейні. Тому що він має всі титули, мене це цікавить. Якщо говорити про боксерський стиль, то мені хочеться провести бій з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.

Американець же зізнався, що Ломаченко є одним із найулюбленіших його боксерів.

"Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу. Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками. Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою."

