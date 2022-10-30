Ломаченко - Ортіс: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Українець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).
12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.
|
🇺🇦 ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО
|
🇬🇧 ДЖЕМЕЙН ОРТІС
|16 - 2 - 0
|РЕКОРД
|16 - 0 - 1
|34
|ВІК
|26
|170 см
|ЗРІСТ
|173 см
|166
|РОЗМАХ РУК
|175
|Шульга
|СТІЙКА
|Ортодокс
|12-раундовий бій
29 жовтня день бою
Василь Ломаченко здобуває перемогу! 115-113, 116-112, 117-111.
12-раунд: Бій завершено! Ортіс намагався піти у фінальний штурм, але невдало, схоже, що ще один раунд за українцем. Чекаємо на рішення суддів!
Entering the 12th and FINAL round.@ESPNPlus x #LomaOrtiz pic.twitter.com/nUr60GIc6l— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
11-раунд: Ломаченко останні раунди виглядає впевненіше і точніше. Ортісу вже не вистачає сил з таким натхненням йти на Лому. На нас чекає останній раунд цього неперевершеного бою.
10-раунд: Чемпіонські раунди! Не так вже активно йде вперед Ортіс, навіть останні секунди без агресії провів американець. Лома може перевернути хід подій на свій бік саме у вирішальних раундах.
9-раунд: Ніби раунд відпочинку взяли боксери. У більш помірному боксі Лома краще працює. В кінцівці Ортіс вчергове активно насипає удари.
8-раунд: Кінцівка знову за Ортісом. Боксери продовжують "махатися", вже не такі свіжі обидва, але ніхто не зупиняється.
7-раунд: Темп американця поки не спадає. Є відчуття, що Ломаченко програє за балами після 7-го раунду.
6-раунд: Знову Ортіс завершує раунд на мажорній ноті. На цей раз подвійний джеб пропустив Ломаченко. Василь не стоїть у захисті і помітний сінець під лівим оком Ортіса з'явився.
5-раунд: Ортіс продовжує наносити чимало точних ударів, Лома відповідає. Дуже активний і цікавий бокс ми спостерігаємо. Питання в кого залишиться більше сил на вирішальні раунди.
4-раунд: Ортіс агресивно йде вперед з перемінним успіхом. Американець зміг нанести серію швидких ударів в кінці раунду, але протягом раунду пропустив чимало джебів Ломаченка.
3-раунд: Тримає центр рингу Ломаченко і вдалося в цьому раунді йому нанести серію потужних ударів. Ортіс наразі діє другим номером, але не забуває пробивати захист українця.
2-раунд: Потужні удари наносить Ортіс. Ломаченко намагається відповідати серією точних ударів, але Джемейн більше пошкоджень завдає своїми випадами.
1-раунд: Ортіс з першого раунду активно діє. Вже синець під оком в Ломаченка. Досить активний раунд від обох бійців.
Бій розпочався!
Чимало українських прапорів майорить у залі під вихід Ломаченка.
Тепер Василь Ломаченко з'являється на арені!
Now entering the Matrix 🕶️@VasylLomachenko x #LomaOrtiz pic.twitter.com/NXPoTShXGS— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Джемейн Ортіс виходить на ринг!
Наступний бій - головна подія сьогоднішнього вечору!
Рамірес достроково перемагає Ромеро технічним нокаутом! Рефері зупинив бій у 9-у раунді.
CHOO CHOO! 💨@RobeisyRamirez completes this stop @HuluTheaterMSG pic.twitter.com/33VhhmGbvn— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Останні приготування до бою...
Посмотреть эту публикацию в Instagram
04:36 - розпочався головний поєдинок андеркарту Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO).
The road to title contender continues in MSG 🚂@RobeisyRamirez x #LomaOrtiz pic.twitter.com/T6UnedmZIl— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
В андеркарті залишилося два поєдинки, катмен Ломаченка робить останні приготування.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У роздягальні українського боксера позитивна атмосфера - Олександр Усик у прекрасному гуморі.
Oleksandr Usyk is in the building to support his best friend @VasylLomachenko 🇺🇦#LomaOrtiz | RIGHT NOW | @ESPNPlus pic.twitter.com/57xT5UEEyM— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 30, 2022
Девід Хейні та Теофімо Лопес також на арені Madison Square Garden Theater.
Some interesting people in attendance 👀 @RealDevinHaney | @TeofimoLopez pic.twitter.com/EC836L5HFf— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
А тим часом, Ломаченко прибув на арену. Олександр Усик також із командою.
📍 @HuluTheaterMSG— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Loma & Usyk check in for fight night 🇺🇦 @AutoZone x #LomaOrtiz pic.twitter.com/nKEVBympoW
Андеркарт
- Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO) - TKO 9 напівлегка вага (57,15 кг);
- Дюк Реган (7-0-0, 1 KO) - Луїс Леброн (18-4-1, 11 KO) - UD 8 (напівлегка, 57,15 кг);
- Трой Айслі (7-0-0, 4 KO) - Квінсі Лавальє (14-3-1, 9 КО) - UD 8 (перша середня, 69,85 кг);
- Деланте Джонсон (5-0-0, 4 KO) - Естебан Гарсія (15-1-0, 7 КО) - UD 6 (напівсередня, 66,68 кг);
- Річард Торрез-мол. (3-0-0, 3 KO) - Ахмед Гефні (13-2-0, 5 КО) - TKO 4 (важка, понадь 90,72 кг);
- Хейвен Брейді, мл. (7-0, 4 КО) - Ерик Мондрагон (7-0-1, 4 КО) - TKO 4 (друга напівлегка, 58,97 кг)
- Ніко Алі Волш (6-0-0, 5 KO) - Біллі Вагнер (5-2-0, 1 КО) - UD6 (середня, 72,57 кг);
- Абдулла Мейсон (4-0-0, 3 КО) - Анхель Баррера - UD 8 (легка, 53,52 кг);
Букмекери не бачуть шансів на перемогу Ортіса. Коефіцієнт на перемогу Ломаченка - 1,05, на перемогу Ортіса - 9,0, на нічию - 26,0. Детальніше ТУТ.
Відомий промоутер Боб Арум:
"Факт вступу Ломаченка та Усика до тероборони говорить у біса багато про Україну, а також особисто про Василя з Олександром.
Про те, що являє собою український народ і наскільки він відданий справі збереження своєї національності. Такі у них цінності".
Ортіс:
"Багато людей сумніваються в мені. Знаєте, вони бачать багато прогалин чи ще щось. Хай буде так.
Я знаю, що я на правильному шляху. Попереду ще багато роботи, тому що я завжди суворий до себе.
Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком 29 жовтня та побити його - це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ того дня.
Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу.
Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками.
Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою.
Це буде дещо особливе".
Ломаченко:
"Я не промоутер Ортіса. Я не його тренер. Я не думаю про те, чи цей крок для нього занадто великий чи ні. Моя мета — виграти цей бій і наблизитися до своєї мети — битися за звання абсолютного чемпіона світу.
Ортіс - добре підготовлений боксер. Він демонструє навички аматорської школи. Він спритний, у нього хороший таймінг, і я очікую, що це буде цікавий бій".
Дізнавайтеся усе головне, що вам треба знати напередодні бою.
28 жовтня
Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів.
.@VasylLomachenko wanted the eye contact 👀#LomaOrtiz | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/B2xJ4XHoQT— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг
Time to enter the Matrix...— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
🇺🇦 @VasylLomachenko | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/IihxD2X4I8
Weight made ✅— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Next stop for this train is @HuluTheaterMSG Saturday night on ESPN+@RobeisyRamirez x #LomaOrtiz pic.twitter.com/kiAN0e9Hcn
27 жовтня
"Рішення піти захищати свою країну далося мені легко", - Ломаченко виступив на пресконференції.
Passing up on an undisputed title fight to defend his country was an easy choice for @VasylLomachenko 🇺🇦 #LomaOrtiz pic.twitter.com/5cJsWjN9pk— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 27, 2022
Ломаченко відвідав український ресторан "Веселка" у Нью-Йорку.
Warm welcome for @VasylLomachenko at @VeselkaNYC 🇺🇦🗽 pic.twitter.com/qSgP0CQAMx— Top Rank Boxing (@trboxing) October 27, 2022
Боксери провели дуель поглядів і фінальну пресконференцію
"Суперник номер 1 для мене - Девін Хейні. Тому що він має всі титули, мене це цікавить. Якщо говорити про боксерський стиль, то мені хочеться провести бій з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.
Американець же зізнався, що Ломаченко є одним із найулюбленіших його боксерів.
"Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу.
Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками.
Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою."
Промовідео бою
Факти про бій
- Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
- Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
- Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
- Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
- 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
- Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.