Головне
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 02:22 26127 2
Барселона дотиснула Валенсію, Кадіс переміг Атлетіко: Результати 12 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 755
Ліверпуль поступився Лідсу, Брайтон розгромив Челсі: Результати 14 туру АПЛ
Вчора 23:41 803
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:48 6576
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Вчора 21:33 2201
Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
Вчора 20:26 506
Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ
Вчора 20:21 823
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 19:15 5068
Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс
Вчора 19:06 967
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 19:00 11888 4
Прямі трансляції

Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН

Сьогодні 02:22 26127 2
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

Василь Ломаченко

🇺🇦 ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО

Джемейн Ортіс

🇬🇧 ДЖЕМЕЙН ОРТІС
16 - 2 - 0 РЕКОРД 16 - 0 - 1
34 ВІК 26
170 см ЗРІСТ 173 см
166 РОЗМАХ РУК 175
Шульга СТІЙКА Ортодокс
12-раундовий бій

29 жовтня день бою

Андеркарт

  1. Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO) - напівлегка вага (57,15 кг);
  2. Дюк Реган (7-0-0, 1 KO) - Луїс Леброн (18-4-1, 11 KO) - напівлегка (57,15 кг);
  3. Трой Айслі (7-0-0, 4 KO) - Квінсі Лавальє (14-3-1, 9 КО) - перша середня (69,85 кг);
  4. Деланте Джонсон (5-0-0, 4 KO) - Естебан Гарсія (15-1-0, 7 КО) - напівсередня (66,68 кг);
  5. Річард Торрез-мол. (3-0-0, 3 KO) - Ахмед Гефні (13-2-0, 5 КО) - важка (понадь 90,72 кг);
  6. Хейвен Брейді, мл. (7-0, 4 КО) - Ерик Мондрагон (7-0-1, 4 КО) - друга напівлегка (58,97 кг);
  7. Ніко Алі Волш (6-0-0, 5 KO) - Біллі Вагнер (5-2-0, 1 КО) - середня (72,57 кг);
  8. Абдулла Мейсон (4-0-0, 3 КО) - Анхель Баррера - легка (53,52 кг);

Букмекери не бачуть шансів на перемогу Ортіса. Коефіцієнт на перемогу Ломаченка - 1,05, на перемогу Ортіса - 9,0, на нічию - 26,0. Детальніше ТУТ.

Відомий промоутер Боб Арум:

"Факт вступу Ломаченка та Усика до тероборони говорить у біса багато про Україну, а також особисто про Василя з Олександром.

Про те, що являє собою український народ і наскільки він відданий справі збереження своєї національності. Такі у них цінності".

Ортіс:

"Багато людей сумніваються в мені. Знаєте, вони бачать багато прогалин чи ще щось. Хай буде так.

Я знаю, що я на правильному шляху. Попереду ще багато роботи, тому що я завжди суворий до себе.

Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком 29 жовтня та побити його - це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ того дня.

Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу.

Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками.

Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою.

Це буде дещо особливе".

Ломаченко:

"Я не промоутер Ортіса. Я не його тренер. Я не думаю про те, чи цей крок для нього занадто великий чи ні. Моя мета — виграти цей бій і наблизитися до своєї мети — битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Ортіс - добре підготовлений боксер. Він демонструє навички аматорської школи. Він спритний, у нього хороший таймінг, і я очікую, що це буде цікавий бій".

Дізнавайтеся усе головне, що вам треба знати напередодні бою.

28 жовтня

Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів.

Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг

27 жовтня

"Рішення піти захищати свою країну далося мені легко", - Ломаченко виступив на пресконференції.

Ломаченко відвідав український ресторан "Веселка" у Нью-Йорку.

Боксери провели дуель поглядів і фінальну пресконференцію

"Суперник номер 1 для мене - Девін Хейні. Тому що він має всі титули, мене це цікавить. Якщо говорити про боксерський стиль, то мені хочеться провести бій з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.

Американець же зізнався, що Ломаченко є одним із найулюбленіших його боксерів.

"Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу.

Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками.

Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою."

Промовідео бою

Факти про бій

  • Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
  • Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
  • Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
  • Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
  • 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.
Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 6576
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 4081
Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 4655
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 5068
Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн 12554
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11888 4
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11875 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22248
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13704
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19127
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123007
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33942