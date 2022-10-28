Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Україннець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).
12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
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🇺🇦 ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО
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🇬🇧 ДЖЕМЕЙН ОРТІС
|16 - 2 - 0
|РЕКОРД
|16 - 0 - 1
|34
|ВІК
|26
|170 см
|ЗРІСТ
|173 см
|166
|РОЗМАХ РУК
|175
|Шульга
|СТІЙКА
|Ортодокс
|12-раундовий бій
27 жовтня
Боксери дуель поглядів і фінальну пресконференцію
"Суперник номер 1 для мене - Девін Хейні. Тому що він має всі титули, мене це цікавить. Якщо говорити про боксерський стиль, то мені хочеться провести бій з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.
Американець же зізнався, що Ломаченко є одним із найулюбленіших його боксерів.
"Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу.
Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками.
Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою."
Андеркарт
Перед голованим боєм вечора боксу в Нью-Йорку відбудеться 8 поєдинків. цікаво, що в другому головному бою вечора на ринг вийде Робейсі Рамірес - як і Василь Ломаченко, дворазовий олімпійський чемпіон (2016, 2020).
- Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO) - напівлегка вага (57,15 кг);
- Дюк Реган (7-0-0, 1 KO) - Луїс Леброн (18-4-1, 11 KO) - напівлегка (57,15 кг);
- Трой Айслі (7-0-0, 4 KO) - Квінсі Лавальє (14-3-1, 9 КО) - перша середня (69,85 кг);
- Деланте Джонсон (5-0-0, 4 KO) - Естебан Гарсія (15-1-0, 7 КО) - напівсередня (66,68 кг);
- Річард Торрез-мол. (3-0-0, 3 KO) - Ахмед Гефні (13-2-0, 5 КО) - важка (понадь 90,72 кг);
- Хейвен Брейді, мл. (7-0, 4 КО) - Ерик Мондрагон (7-0-1, 4 КО) - друга напівлегка (58,97 кг);
- Ніко Алі Волш (6-0-0, 5 KO) - Біллі Вагнер (5-2-0, 1 КО) - середня (72,57 кг);
- Абдулла Мейсон (4-0-0, 3 КО) - Анхель Баррера - легка (53,52 кг);
Промовідео бою
Факти про бій
- Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
- Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
- Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
- Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
- 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
- Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.