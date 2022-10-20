Ломаченко: Покажу свій максимум у бою проти Ортіса

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) покаже свій максимум у поєдинку проти американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я готуюся взяти свою роль. Це дуже важливо. Це велика мотивація, і зараз на мене ще один крок, і я готуюся до цього. Я тренуюся дуже старанно, як завжди, і дуже серйозно зосереджуюсь на супернику. Можу передбачити, що покажу свій максимум.

Я думаю, що Ортіс – дуже, дуже добрий хлопець. У мене були чудові стосунки з ним, тому що він був у моєму таборі, і він допоміг мені підготуватися до бою з Річардом Коммі.

Минуло близько десяти років після початку моєї професійної кар’єри. У мене в голові та серці є мета, і я готуюся до цього моменту, і мені потрібний цей шанс знову", - відзначив Ломаченко.