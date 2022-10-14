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Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН

Сьогодні 20:46 933 0
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Україннець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

Цікаві факти

  • Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
  • Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
  • Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
  • Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
  • 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.
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