Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Україннець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

Цікаві факти