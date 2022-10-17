Ворд закликав Хейні побитися з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) наступний бій має провести проти Василя Ломаченка (16-2-0, 11 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Перш за все Хейні необхідно відпочити і насолодитися плодами своєї праці, оскільки він це заслужив. Наскільки я чув, і за моїми особистими відчуттями, Лома повинен бути наступним і, можливо, буде.

Ми не знаємо, скільки ще Хейні виступатиме у легкій вазі. Завжди складно робити вагу, але одного разу ти приходиш до моменту, коли ці складнощі стають помітними. Я вважаю, що Хейні в такому положенні. Він знає, що на нього чекають великі бої. Поки що він не хоче переходити до першого напівсереднього дивізіону, але йому треба розуміти, наскільки складно ганяти вагу.

Я думаю, що Лома - правильний суперник. А потім я хотів би побачити бій переможця проти Шакура Стівенсона", - сказав Ворд.