Головне
Ворскла поступилася Руху в 8 турі УПЛ
Вчора 16:33 481
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 12:44 1994
Ф'юрі оголосив бій проти Чісори
Сьогодні 12:36 90
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 11:50 9216 4
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 11:45 2295
Костевич і Коростильов вибороли бронзу ЧС-2022 з кульової стрільби
Сьогодні 11:35 129
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:08 3479
Минай мінімально здолав Металіст 1925 у 8 турі УПЛ
Вчора 19:34 430
Дніпро-1 та Інгулець зіграли внічию в 8 турі УПЛ
Вчора 16:52 448
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Вчора 13:51 1144
Блоги
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:44 1991
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:50 9212 4
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:15 2568
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 4482
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:23 4191
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:25 689
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США Андрій Дунець
Вчора 18:10 1744 1
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:15 2178
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 19:47 12069
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 12:43 768
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 11:55 782
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1 Віктор Слюсаренко
18.10.2022 00:27 475
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Андрій Дунець
17.10.2022 21:13 12162
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій Андрій Дунець
17.10.2022 17:47 1106 1
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
17.10.2022 16:02 2332 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Максим Буйдин
17.10.2022 15:53 18809
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною Андрій Дунець
17.10.2022 13:30 2235
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО Андрій Дунець
17.10.2022 11:00 2874
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо Андрій Твердохліб
16.10.2022 20:53 1157
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед Андрій Твердохліб
16.10.2022 18:25 2347
Прямі трансляції

Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом

Сьогодні 11:50 Андрій Твердохліб 9216 4
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

29 жовтня екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях 34-річний Василь Ломаченко проведе свій перший в 2022 році бій проти 26-річного американця Джермена Ортіса.

Комерційна складова або спурт Усика

Поєдинок відбудеться не на основній 20-тисячній арені Медісон Сквер Гарден (MSG), а в Hulu Theatre, який вміщує 5600 глядачів. Саме тут українець проводив свої переможні чемпіонські бої проти пуерторіканців Романа Мартинеса в 2016 році та Хосе Педраса в 2018-му, а також кубинця Гільєрмо Рігондо в 2017 році. Промоутерська компанія Ломаченка Top Rank не наважилася бронювати під цей бій велику арену MSG. Констатую, що в США Василь так і не став зіркою, яка може зібрати на кожному своєму поєдинку 20-тисячну арену. І комерційна цінність двох боїв Ломаченко в 2021 році в 15-20 разів нижча, ніж двох зустрічей в рингу Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Тобто, якщо каса першого бою Джошуа-Усик склала близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів, то протистояння Ломаченко з японцем Накатані принесло збори разів в 15 меньше. Якщо ж порівняти по цьому показнику останні бої Олександра та Василя, то там різниця ще більша.

Хоча на початковому етапі професійної боксерської кар’єри уродженец Білгород-Дністровського по цьому показнику випереджував уроженця Криму. В 2013 році Top Rank відразу запропонував дворазовому олімпійському чемпіону гарний з фінансової точки зору контракт. І вже у своєму другому бою Василь бився за звання чемпіона світу.  Паралельно Top Rank пропонував контракт і Усику, але американці відверто зізналися, що беруть Олександра майже “прицепом” до Ломаченка. Усик бути прицепом не забажав і підписав контракт с промоутерскою компанією братів Кличків К2, про що зараз навряд чи шкодує.

Розчарування в рингу та поза ним

В рингу Василь вперше розчарував 1 березня 2014 року, коли програв за очками Орландо Салідо. Мексиканец до бою з українцем мав 12 поразок на професійному рингу, в тому числі 5 нокаутом. На мій погляд, це була поразка не стільки Василя, скільки його батька та тренера Анатолія, якому на той момент відверто не вистачило тренерського досвіду в професійному боксі. Але Ломаченки зробили з цього фіаско правильні висновки, результатом чого стали чемпіонські пояси в трьох вагових категоріях. Наступний раз суддя після бою підняв руку супернику Василя тільки 17 жовтня 2020 року. На кону того поединку стояли три чемпіонських пояса, гучну сенсацію зробив Теофімо Лопес, якого до бою рахували андердогом.

В проміжку між ціми боями Ломаченко регулярно засмучував українських фанів боксу і поза рингом. У своєму Інстаграмі (зараз у Василя 2,1 млн. підписників) він почав активно репостити наративи від РПЦ Московського патріархату. Це виглядало відверто недолуго після окупації російськими загарбниками Криму та значних частин Донецької і Луганської областей й створення на ціх території так званих псевдореспублік днр та лнр, яких не визнає жодна цивілізована країна світу. При цьому Ломаченко, здається, не звертав увагу на критику від українського суспільства. Після ганебного репосту відео, де на кадрах присутній спецназ росії, а в кінці автор відео дякує "ввічливим людям", які захоплювали український Крим, наш спільний знайомий по свіжим слідам порекомендував Василю прибрати цей непотріб з власної сторінки. Мовляй, ти не розумієш, як це зараз сприйме українське суспільство. “Не бійся, з нами Бог” - такою була відповідь Ломаченка, який мав свою сталу думку з цього приводу і не бажав слухати нікого іншого.

На мій погляд, за кілька років належність до пастви РПЦ Московського патріархату перетворила Ломаченка з українця в малороса. Василь відверто не розумів, за що його критикують, ображався на, як йому здавалося, незрозумілу критику і, мабуть, на тлі цієї образи на українське суспільство на бій проти Річарда Коммі вийшов з прапором Аккермана (давня назва Білгород-Дністровського), а не традиційним українським жовто-блакитним прапором.

Війна: від голуба миру до Тероборони

Військове вторгнення російських орків в Україну, непевно, стало шоком для Василя і його тата-тренера Анатолія. Як стало справжнім шоком і для  мільйонів інших українців. Зокрема, й автора цих рядків. Але цю трагічну подію дворазовий олімпійський чемпіон прокоментував вкрай недолуго - розмістив фото голубя, якого випускають на волю дві долоні. Одна в кольорах українського прапору, інша - в кольорах російських окупантів. Цей пост Ломаченка так і не прибрав. Сподіваюсь, зараз йому соромно за нього. 

Але, мабуть, деякі речі Василь все ж таки переосмислив. Екс-чемпіон світу вступив до лав Територіальної оборони, а 1 липня  розмістив відео розбомбленої сусідньої Сергіївки (Одеська область). Щоправда, підписати відео і назвати російських орків винуватцями бомбардування Василю чомусь не вистачило мужності. Або кмітливості. 

На відміну від багатодітнього батька Усика (нагадаю, Олександр має трьох дітей до 18 років), Ломаченко не міг покинути території нашої країни без спеціального дозволу, якій надають відповідні державні органи. Василь пройшов перевірку. А значить, надав необхідні докази, що гідний цієї преференції під час військового стану. Влітку українець полетів до США готуватися до бою. 

"Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор кожного разу, коли виходжу в ринг”  - у заяві Ломаченко в прес-релізі до бою, який випустила його промоутерська компанія Top Rank, приємно здивували патріотичні ноти Василя, яких ми давно від нього не чули.

Русини і пагорби

В якості епілога нагадаю історію більш ніж сторічної давнини. Як це не дивно читати зараз, але під час І Світової війни на території Західної України, значна частина якої тоді належала Австро-Угорщин, була популярна москвофільська риторика. Її відчайдушно разгоняли місцеві осередки РПЦ. Наративи були ті ж самі, що і зараз. Виходьте на пагорби і чекайте російську армію! Братський народ нашої православної віри прийде і всіх вас звільнить! Але за підсумками Галицької битви 1915 року, коли російська імператорська армія тимчасово захопила Львів та Чернівці,  москвофілів на Львівщині та Буковині стало значно менше. Місяці, які українці-русини провели в окупації, дали їм можливість усвідомити, що з себе уявляє “руський мир”. Сподіваюсь, що зараз це усвідомив і Ломаченко. Тому що українське суспільство у військовий час дало чітко зрозуміти: жодному малоросу зараз не місце в Україні.  Не зважаючи на всі його регалії.  У громадянина України Ломаченко є шанси виправити свої прикрі помилки. І в рингу, і (що зараз набагато важливіше), поза ним. Тим більше, перед очима приклад Усика, який після початку війни розкрився зовсім з іншої сторони. Чекаємо рішучих кроків в цьому напрямку і від Василя.

Максим Розенко

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3479
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 2295
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО 4490
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО 2601
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО 4196
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 1994
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 45667 1
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7608 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6864 2
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19675 1
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27630 4
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99343