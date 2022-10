Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) переміг Роберта Хеленіуса (31-4, 20 КО).

Американець нокаутував суперника в першому раунді. Це 42-га перемога нокаутом у кар'єрі Вайлдера.

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/XEWjlUhHOp