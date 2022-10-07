Гвоздик підтримав молодіжну збірну України з боксу

Олександр Гвоздик підтримав позицію українських боксерів

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик підтримав українських боксерів, яким заборонили виступати під національним прапором на чемпіонаті Європи в італійському Монтезільвано.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

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"Я підтримую рішення нашої юнацької збірної України з боксу не погоджуватися з принизливими умовами IBA. Гідність цінніша за медалі. Слава Україні", - сказав Гвоздик.

Раніше Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи.