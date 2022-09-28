Кличко підтримав молодіжну збірну України з боксу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко підтримав юнацьку збірну України з боксу.
Про це боксер розповів у Twitter.
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“Честь нашої держави сьогодні захищають наші спортсмени. Російські члени керівництва IBA та Володимир Продивус хотіли змусити їх вийти з прапором IBA як нейтральну команду на чемпіонаті Європи. Вони не побоялися ультиматумів та вийшли з українським прапором!”, – написав Кличко.
Нагадаємо, молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи.
The honor of our state is defended today by our athletes. The Euro Championship russian members of IBA leadership and vladimir prodyvus, wanted to force them to go out w/ the IBA flag as a neutral team.— Klitschko (@Klitschko) September 28, 2022
They were not concerned about ultimatums & came out w/ the Ukrainian flag 🇺🇦! pic.twitter.com/LLQdi7BDN7