Кличко підтримав молодіжну збірну України з боксу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко підтримав юнацьку збірну України з боксу.

Про це боксер розповів у Twitter.

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“Честь нашої держави сьогодні захищають наші спортсмени. Російські члени керівництва IBA та Володимир Продивус хотіли змусити їх вийти з прапором IBA як нейтральну команду на чемпіонаті Європи. Вони не побоялися ультиматумів та вийшли з українським прапором!”, – написав Кличко.