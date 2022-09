Кличко підтримав молодіжну збірну України з боксу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко підтримав юнацьку збірну України з боксу.

Про це боксер розповів у Twitter.

Актуально: У ФБУ обурені рішенням IBA

Нагадаємо, молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи.

The honor of our state is defended today by our athletes. The Euro Championship russian members of IBA leadership and vladimir prodyvus, wanted to force them to go out w/ the IBA flag as a neutral team.

They were not concerned about ultimatums & came out w/ the Ukrainian flag 🇺🇦! pic.twitter.com/LLQdi7BDN7