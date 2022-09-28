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Кличко підтримав молодіжну збірну України з боксу

Сьогодні 19:24 147 0
Володимир Кличко прокоментував інцидент зі збірною України на чемпіонаті Європи
Кличко підтримав молодіжну збірну України з боксу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко підтримав юнацьку збірну України з боксу.

Про це боксер розповів у Twitter.

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“Честь нашої держави сьогодні захищають наші спортсмени. Російські члени керівництва IBA та Володимир Продивус хотіли змусити їх вийти з прапором IBA як нейтральну команду на чемпіонаті Європи. Вони не побоялися ультиматумів та вийшли з українським прапором!”, – написав Кличко.

Нагадаємо, молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи.

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