Усик підтримав молодіжну збірну, якій заборонили виступати з прапором України

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) підтримав юніорську збірну України, яка відмовилася виконувати заборону IBA виступати під нейтральним прапором.

Відповідне відеозвернення він запостив у Інстаграмі.

"Хочу підтримати збірну України з боксу, якій заборонили виходити на чемпіонаті Європи з прапором України. Умар це не просто прапор. Це колір свободи всього світу. Вам не вдасться зламати дух наших хлопців, котрі виступають на змаганнях. Можете навіть не мріяти про це. Хлопці, ви дуже великі молодці. Ви показуєте наш дух. Слава Богу та слава Україні", - сказав Усик.