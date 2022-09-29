Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1344 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:16 16503
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Сьогодні 08:52 529
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру
Сьогодні 00:20 270
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Вчора 21:10 1653
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Вчора 20:25 867
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Вчора 18:31 766
Українська команда NAVI змінила власника
Вчора 12:20 553
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Вчора 10:11 4732
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Вчора 09:57 625
Прямі трансляції

Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи

Сьогодні 12:10 517 0
Збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Юніорська збірна України з боксу покинула чемпіонат Європи після того, як IBA не дозволило команді змагатися в італійському Монтезільвано під національним прапором. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Актуально: У ФБУ обурені рішенням IBA

"Цей інцидент був навмисне створений агентом ФСБ Умаром Кремльовим та колаборантом Володимиром Продивусом, за для відбілювання репутації і створення видимості того, що Продивус захищає інтереси України. Спочатку IBA, у якій Володимир Продивус є віцепрезидентом, ухвалили цю скандальну заборону, а потім вже цей самий віцепрезидент виступив як захисник українських боксерів. 

Наша збірна, Національний Олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ та Федерація боксу України висловлюють свій протест проти неприпустимих та образливих рішень IBA, які оскверняють честь України. 

Для наших боксерів честь України важливіша, ніж медалі з рук ворогів та зрадників!, - йдеться в повідомленні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16503
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 5968
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 2689
Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі 1187
Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату 1610
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів 1653
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21798
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27047 4
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 221915 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28381 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 10052
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13768