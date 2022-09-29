Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи

Юніорська збірна України з боксу покинула чемпіонат Європи після того, як IBA не дозволило команді змагатися в італійському Монтезільвано під національним прапором.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

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"Цей інцидент був навмисне створений агентом ФСБ Умаром Кремльовим та колаборантом Володимиром Продивусом, за для відбілювання репутації і створення видимості того, що Продивус захищає інтереси України. Спочатку IBA, у якій Володимир Продивус є віцепрезидентом, ухвалили цю скандальну заборону, а потім вже цей самий віцепрезидент виступив як захисник українських боксерів.

Наша збірна, Національний Олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ та Федерація боксу України висловлюють свій протест проти неприпустимих та образливих рішень IBA, які оскверняють честь України.

Для наших боксерів честь України важливіша, ніж медалі з рук ворогів та зрадників!, - йдеться в повідомленні.