Понад 20 боксерських федерацій виступили на підтримку ФБУ

У Міжнародної федерації боксу (IBA) вимагають пояснень щодо заборони на участь збірної України під національним прапором на ЧЄ та призупинення діяльності Федерації боксу України

Про це йдеться у листі 20 міжнародних федерацій боксу.

"Шановна рада директорів IBA!

Ми були шоковані, побачивши, як швидко ваше рішення призупинити Федерацію боксу України через нібито "втручання уряду" призвело до жахливих наслідків для юніорської збірної України та завдало шкоди цілісності Континентального чемпіонату. Українські боксери-юніори вирушили, щоб представляти свою відважну країну на Чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів, який проходив у Монтесільвано, Італія, з 27 вересня по 4 жовтня 2022 року. Після прибуття їх повідомили, що IBA не дозволить цього зробити, і отримали наказ брати участь у змаганнях. під прапором IBA. Це призвело до багатьох поєдинків, які вирішувалися без результату, оскільки українські боксери за таких умов відмовлялися виходити на ринг. Відзначимо, що пізнє рішення запропонувати збірній України виступати під своїм прапором у порядку "винятку" не змогло виправити вже завдану шкоду. Велика частина команди вирішила негайно повернутися в Україну, на знак солідарності з тими спортсменами, які вже програли безперебійним ходом.

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Ця ситуація потребує подальших роз’яснень від Ради директорів IBA, зокрема:

– На яких доказах базувалося ваше рішення від 23 вересня 2022 року про призупинення Федерації боксу України за "втручання держави"?

- Чи всі сторони, в тому числі законні представники Федерації боксу України, отримали належну можливість бути заслуханими до вашого рішення, відповідно до статті 13.2 Статуту IBA?

Насамкінець зазначимо, що питання про відсторонення Федерації боксу України не було винесено на розгляд Конгресу IBA в Єревані, що є порушенням статті 13.3 Статуту IBA.

Ми солідарні з Українською боксерською родиною та вимагаємо справедливості для українських боксерів і Федерації боксу України", - йдеться в заяві.