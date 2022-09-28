Усик може завершити кар'єру після бою на НСК Олімпійському

Українець розповів про можливе завершення кар'єри

Джерело - Parimatch.

Чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може завершити ка'єру після бою в Києві.

Про це боксер розповів Паріматчу.

"Тайсон Ф'юрі сказав, що він король усіх королів, що він поб’є та вб’є всіх, він називає всіх бомжами. Я хочу битися проти нього, але зараз не думаю про Ф'юрі. Я просто хочу відпочити. Я хочу насолоджуватися перебуванням вдома, розслабитися та бути щасливим. Зробити щось у своєму саду, відремонтувати електрику вдома".

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"Говорячи про майбутнє завершення кар’єри, я думаю про це і говорю про це зі своїми синами. Я дуже хочу провести бій на Олімпійському в Києві, поєдинок там може стати моментом, коли я буду готовий завершити кар’єру".

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"Мій син Кирило сказав мені: "Коли ти станеш абсолютним чемпіоном світу, ти не будеш далі битися?" Я знаю, що мій син хвилюється за мене. Можливо, це час, коли мені варто приділити всю свою увагу сім’ї", - сказав Усик.

Нагадаємо, Джойс має намір провести бій з Усиком.