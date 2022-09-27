Ф’юрі: Я знищу Усика за шість раундів

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений у легкій перемозі володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Про це розповів сам британський боксер Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

"Я досить публічно висловив свої думки з приводу Олександра Усика. Він хороша середньоваговик. Він переміг чемпіона з кросфіту. Коли Усик поб'ється зі справжнім суперважковаговиком на кшталт мене, я знищу його за шість раундів.

Мій брат сказав, що я поб'ю його з однією рукою, пов'язаною за спиною? Так. Я можу перемогти його після того, як піду в паб і вип'ю десять пінтів пива", - сказав Ф’юрі.