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Джойс має намір провести бій з Усиком

Сьогодні 09:16 157 0
Британець став претендентом на титул українця
Джойс має намір провести бій з Усиком
#Олександр Усик, #Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - Boxing News 24.

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (15-0, 14 КО) має намір провести бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це він заявив після перемоги над Джозефом Паркером (30-3, 21 КО).

"Це був мій справжній бій із платою за перегляд з великою аудиторією та на великій арені. Велика подяка всім, хто прийшов. Бажаю провести бій з Усиком, якщо він захоче знову зіткнутися", - сказав Джойс.

Нагадаємо, Усик готовий провести ще три поєдинки.

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