Тренер Джошуа: Не уявляю, що Усик переможе Ф’юрі

Анхель Фернандес розповів про можливий бій Усик - Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має мало шансів у бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив тренер Ентоні Джошуа Анхель Фернандес.

"Усик завдасть проблем Ф’юрі. Але я думаю, що Тайсон знайде спосіб перемогти. Він дуже великий, високий і довгорукий. Особисто я не уявляю, що Усик переможе Ф’юрі. Але це робить надважкий дивізіон таким цікавим. Джошуа відновиться, і сподіваюся, що ми дістанемося до бою з Тайсоном Ф’юрі. Хто знає, можливо, все закінчиться третім поєдинком з Усиком".

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"На мою думку, нам необхідно почекати, коли команда оголосить імена можливих суперників, і у нас відбудеться чергова зустріч. Але це має бути хтось із ТОП-10. Джошуа все ще має багато чого навчитися в залі. Він проведе 2-3 поєдинки, і ми подивимося, як складеться поєдинок Ф’юрі – Усик. А потім побачимо, де ми опинимося наприкінці наступного року", - сказав Фернандес.

Нагадаємо, Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок.