Усик - Джошуа II: статистика ударів поєдинку

Українець наніс більше точних ударів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Українець наніс на 46 більше точних ударів. Загалом Усик зміг нанести 712 ударів з яких 170 були точними.

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Джошуа досить вдало пробивав, проте завдав набагато менше панчів - 492/124.

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