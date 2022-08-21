Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 2080
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 287
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 02:55 355
Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри
Сьогодні 02:31 411
Усик - Джошуа II: Як це було
Сьогодні 02:04 80160
Усик перемагає Джошуа після 6 раундів
Сьогодні 01:41 2460
Арсенал включився у боротьбу за Мудрика
Вчора 23:09 397
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно
Вчора 19:06 46367
Лапін здобув перемогу в андеркарді бою Усик - Джошуа II
Вчора 18:50 994
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було
Вчора 18:00 755
Прямі трансляції

Усик - Джошуа II: статистика ударів поєдинку

Сьогодні 02:43 1618 0
Українець наніс більше точних ударів
Усик - Джошуа II: статистика ударів поєдинку
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Українець наніс на 46 більше точних ударів. Загалом Усик зміг нанести 712 ударів з яких 170 були точними.

  Актуально: Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри

Джошуа досить вдало пробивав, проте завдав набагато менше панчів - 492/124.

Зображення

Нагадаємо, наш сайт провів для вас онлайн бою з Джидди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 25491 2
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно 46367
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 80160
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 5762
Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном 6698
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 13407
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6468 7
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 55182
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17984
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17215 5
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25509
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1165