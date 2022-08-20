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Лапін здобув перемогу в андеркарді бою Усик - Джошуа II

Сьогодні 18:50 278 0
Українець переміг роздільним рішенням суддів
Лапін здобув перемогу в андеркарді бою Усик - Джошуа II
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Даніель Лапін, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Українець боксер важкої вагової категорії Даніель Лапін (6-0, 0 КО) здобув перемогу над Джозефом Юрко (9-7-1, 6 КО) зі Словаччини.

Лапін упевнено виграв роздільним рішенням суддів: 80-72, 80-72, 80-72.

Поєдинок відбувся в андеркарді бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик - Джошуа II

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.
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