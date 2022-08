Українець боксер важкої вагової категорії Даніель Лапін (6-0, 0 КО) здобув перемогу над Джозефом Юрко (9-7-1, 6 КО) зі Словаччини.

Лапін упевнено виграв роздільним рішенням суддів: 80-72, 80-72, 80-72.

It’s a first win of the night for Ukraine…



Southpaw Daniel Lapin improves his record to six unbeaten after dominating Jurko 80-72, 80-72, 80-72.#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/SFVWfvEjA3