Зеленський закликав українців уболівати за Усика

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців уболівати за боксера Олександра Усика, який захищатиме титул чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Тримаємося разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремось за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець", - сказав Зеленський.

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