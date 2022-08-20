Головне
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 00:58 50247
Арсенал включився у боротьбу за Мудрика
Вчора 23:09 273
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно
Вчора 19:06 34788
Лапін здобув перемогу в андеркарді бою Усик - Джошуа II
Вчора 18:50 864
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було
Вчора 18:00 663
Лискун та Байло вибороли срібло ЧЄ-2022
Вчора 17:55 244
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком
Вчора 17:22 25119 2
Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи
Вчора 14:54 395
Алтухов зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи
Вчора 14:39 255
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу
Вчора 14:27 12460
Прямі трансляції

Зеленський закликав українців уболівати за Усика

Вчора 22:50 234 0
Зеленський закликав українців уболівати за Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Володимир Зеленський, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Президент України  Володимир Зеленський закликав українців уболівати за боксера Олександра Усика, який захищатиме титул чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Тримаємося разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремось за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець", - сказав Зеленський.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м 12152
Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном 5387
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 50247
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 12460
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно 34788
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 25119 2
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19950
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17974
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 8707 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14841
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 96773
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15364