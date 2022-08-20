Красюк: Форма Усика – ідеальна

Чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) підходить в ідеальній формі до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Це був кінець травня, коли почалася підготовка.

Всі основні етапи підготовки відбувалися в ОАЕ, в Дубаї був тренувальний табір, саме там відбувалася фізична підготовка, усі спаринги, там був зал.

У цьому немає якоїсь великої науки - кліматична зона дуже схожа. Усього 1:20 годин льоту, часова зона майже та сама. Усе дуже схоже. І температурний режим не дуже приємний влітку, +40-45 на сонці, важкувато витримувати.

За три місяці Олександр повністю звик, це вже наче його друга рідна земля перед цим поєдинком. Він повністю переналаштувався. З холодної зими України, коли ми виїхали, він перейшов у режим спекотного Дубаю.

Тренувальний табір пройшов - дай бог, щоб всі табори проходили, як цей. Усе супер: ніяких травм, пошкоджень, форма абсолютно ідеальна. Психологічний, ментальний стан - чи не найкращий за всю кар’єру", - сказав Красюк.