Красюк: Форма Усика – ідеальна

Джерело - suspilne.media.
Чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) підходить в ідеальній формі до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Це був кінець травня, коли почалася підготовка.
Всі основні етапи підготовки відбувалися в ОАЕ, в Дубаї був тренувальний табір, саме там відбувалася фізична підготовка, усі спаринги, там був зал.
У цьому немає якоїсь великої науки - кліматична зона дуже схожа. Усього 1:20 годин льоту, часова зона майже та сама. Усе дуже схоже. І температурний режим не дуже приємний влітку, +40-45 на сонці, важкувато витримувати.
За три місяці Олександр повністю звик, це вже наче його друга рідна земля перед цим поєдинком. Він повністю переналаштувався. З холодної зими України, коли ми виїхали, він перейшов у режим спекотного Дубаю.
Тренувальний табір пройшов - дай бог, щоб всі табори проходили, як цей. Усе супер: ніяких травм, пошкоджень, форма абсолютно ідеальна. Психологічний, ментальний стан - чи не найкращий за всю кар’єру", - сказав Красюк.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.