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Красюк: Форма Усика – ідеальна

Сьогодні 18:40 192 0
Олександр Красюк прокоментував реванш Усик - Джошуа
Красюк: Форма Усика – ідеальна
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - suspilne.media.

Чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) підходить в ідеальній формі до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Це був кінець травня, коли почалася підготовка.

Всі основні етапи підготовки відбувалися в ОАЕ, в Дубаї був тренувальний табір, саме там відбувалася фізична підготовка, усі спаринги, там був зал.

У цьому немає якоїсь великої науки - кліматична зона дуже схожа. Усього 1:20 годин льоту, часова зона майже та сама. Усе дуже схоже. І температурний режим не дуже приємний влітку, +40-45 на сонці, важкувато витримувати.

За три місяці Олександр повністю звик, це вже наче його друга рідна земля перед цим поєдинком. Він повністю переналаштувався. З холодної зими України, коли ми виїхали, він перейшов у режим спекотного Дубаю.

Тренувальний табір пройшов - дай бог, щоб всі табори проходили, як цей. Усе супер: ніяких травм, пошкоджень, форма абсолютно ідеальна. Психологічний, ментальний стан - чи не найкращий за всю кар’єру", - сказав Красюк.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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