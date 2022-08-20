Батько Лопеса назвав фаворита реваншу Усик - Джошуа

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) є фаворитом реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV

"Я поставлю на Усика. Він краще рухається, у нього кращий боксерський стиль. Так, він менший, але дрібніші хлопці завжди схильні до перемоги. Удострокувати Джошуа буде дуже складно, тому що Усик б'ється з куди більшим хлопцем. Але чи це може статися? Я думаю так. Усик може зупинити Джошуа.Чому б і ні? Якщо він вступатиме в розміни і покаже свої боксерські навички, то я думаю, що це допоможе йому досягти успіху в бою. То, як він боксує - ось що приведе Усика до перемоги у цьому поєдинку.

Я ставлю на перемогу Усика, але подивимося, як буде. Відбутися може все що завгодно. Тут шанси 50 на 50, але я більше схиляюся у бік Усика через його стиль. Він відмінний боксер, а бокс - головне в цій грі" , - сказав Теофімо Лопес-старший.