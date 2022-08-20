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Батько Лопеса назвав фаворита реваншу Усик - Джошуа

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Теофімо Лопес-старший прокоментував реванш Усик – Джошуа
Батько Лопеса назвав фаворита реваншу Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) є фаворитом реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV

"Я поставлю на Усика. Він краще рухається, у нього кращий боксерський стиль. Так, він менший, але дрібніші хлопці завжди схильні до перемоги. Удострокувати Джошуа буде дуже складно, тому що Усик б'ється з куди більшим хлопцем. Але чи це може статися? Я думаю так. Усик може зупинити Джошуа.Чому б і ні? Якщо він вступатиме в розміни і покаже свої боксерські навички, то я думаю, що це допоможе йому досягти успіху в бою. То, як він боксує - ось що приведе Усика до перемоги у цьому поєдинку.

Я ставлю на перемогу Усика, але подивимося, як буде. Відбутися може все що завгодно. Тут шанси 50 на 50, але я більше схиляюся у бік Усика через його стиль. Він відмінний боксер, а бокс - головне в цій грі" , - сказав Теофімо Лопес-старший.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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