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Кобельков: Джошуа навіть спітнів, коли Усик заспівав пісню

Сьогодні 15:56 379 0
Відомий коментатор вважає, що британець подумки готовий до поразки в реванші
Кобельков: Джошуа навіть спітнів, коли Усик заспівав пісню
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Tribuna.com.

Реванш чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) завершиться перемогою українця.

Про це заявив коментатор Володимир Кобельков.

"Титули точно повернуться в Україну. Не можна казати, що цей поєдинок буде легшим, ніж перший, але мені дуже подобається, як Джошуа поводить себе на пресконференціях, під час битв поглядів.

Саша заспівав пісню, ви звернули увагу, що Ентоні аж спітнів? Очі гуляють.

У мене таке враження, що у Джошуа пішли флешбеки з першого поєдинку. Він думає: "Куди я поліз? Навіщо мені той реванш?". Думаю, ближче до завершення поєдинку рефері зупинить бій", - сказав Кобельков.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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