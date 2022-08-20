Реванш чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) завершиться перемогою українця.

Про це заявив коментатор Володимир Кобельков.

"Титули точно повернуться в Україну. Не можна казати, що цей поєдинок буде легшим, ніж перший, але мені дуже подобається, як Джошуа поводить себе на пресконференціях, під час битв поглядів.

Саша заспівав пісню, ви звернули увагу, що Ентоні аж спітнів? Очі гуляють.

У мене таке враження, що у Джошуа пішли флешбеки з першого поєдинку. Він думає: "Куди я поліз? Навіщо мені той реванш?". Думаю, ближче до завершення поєдинку рефері зупинить бій", - сказав Кобельков.