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Шатернікова: Усик - символ нашої непереможності у будь-якій битві

Сьогодні 15:39 47 0
Відома ексбоксерка вірить у чергову перемогу українця
Шатернікова: Усик - символ нашої непереможності у будь-якій битві
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II, #Аліна Шатернікова

Джерело - Tribuna.com.

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України та колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова вірить у перемогу чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) над колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це заявила сама експортсменка.

"Я дуже переживаю. Хоча ще 2 місяці тому я думала собі, як зможу якимось чином думати про спорт, якщо моя країна у вогні, в крові, якщо моя країна під обстрілами? Мені здавалось, що це буде, як з іншої планети.

Але людина така істота, яка звикає до всього. Зараз дуже багато людей, які в емоціях від поєдинку. Якщо говорити, про відсоток, то 60 на 40 на користь Усика.

Джошуа теж хоче дуже виграти, він розуміє, наскільки для його спортивного майбутнього важливий результат цього двобою. Емоції Олександра бурлять, це все потрібно стримати, залишити в роздягальні або готелі та йти до рингу з тверезою, беземоційною головою.

Ми всі, безумовно, готові сьогодні віддати всю свою енергію для перемоги Олександра.

Ця перемога - не просто для спорту чи для Усика. Він зараз символ успішності нашої стійкості, нашої непереможності, нашої результативності у будь-якій битві. Це не просто поєдинок, це битва заради багато чого", - сказала Шатернікова.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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