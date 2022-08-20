Шатернікова: Усик - символ нашої непереможності у будь-якій битві

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України та колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова вірить у перемогу чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) над колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це заявила сама експортсменка.

"Я дуже переживаю. Хоча ще 2 місяці тому я думала собі, як зможу якимось чином думати про спорт, якщо моя країна у вогні, в крові, якщо моя країна під обстрілами? Мені здавалось, що це буде, як з іншої планети.

Але людина така істота, яка звикає до всього. Зараз дуже багато людей, які в емоціях від поєдинку. Якщо говорити, про відсоток, то 60 на 40 на користь Усика.

Джошуа теж хоче дуже виграти, він розуміє, наскільки для його спортивного майбутнього важливий результат цього двобою. Емоції Олександра бурлять, це все потрібно стримати, залишити в роздягальні або готелі та йти до рингу з тверезою, беземоційною головою.

Ми всі, безумовно, готові сьогодні віддати всю свою енергію для перемоги Олександра.

Ця перемога - не просто для спорту чи для Усика. Він зараз символ успішності нашої стійкості, нашої непереможності, нашої результативності у будь-якій битві. Це не просто поєдинок, це битва заради багато чого", - сказала Шатернікова.