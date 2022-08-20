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Хейні: Усик буде для Джошуа не по зубах

Сьогодні 13:09 298 0
Боксер дав прогноз на бій-реванш
Хейні: Усик буде для Джошуа не по зубах
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Девін Хейні, #Усик - Джошуа II

Джерело - DAZN Boxing.

Реванш між чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має завершитися перемогою українця.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО).

"Мені подобається Джошуа, я хочу, щоб він здобув перемогу, але не знаю. Усик - чудовий боксер.

Олександр показав це, він домінував у першому поєдинку. Здається, що у голові Джошуа все гаразд, він вийде з іншим планом на бій. Але я бачу, що Усик буде йому не по зубах", - сказав Хейні.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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