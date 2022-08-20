Реванш між чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має завершитися перемогою українця.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО).

"Мені подобається Джошуа, я хочу, щоб він здобув перемогу, але не знаю. Усик - чудовий боксер.

Олександр показав це, він домінував у першому поєдинку. Здається, що у голові Джошуа все гаразд, він вийде з іншим планом на бій. Але я бачу, що Усик буде йому не по зубах", - сказав Хейні.