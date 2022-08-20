Джерело - DAZN Boxing.
Реванш між чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має завершитися перемогою українця.
Про це заявив абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО).
"Мені подобається Джошуа, я хочу, щоб він здобув перемогу, але не знаю. Усик - чудовий боксер.
Олександр показав це, він домінував у першому поєдинку. Здається, що у голові Джошуа все гаразд, він вийде з іншим планом на бій. Але я бачу, що Усик буде йому не по зубах", - сказав Хейні.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.