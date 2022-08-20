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Красюк: Футболка Усика? Весь світ має бачити Colors of Freedom

Сьогодні 11:09 146 0
Красюк: Футболка Усика? Весь світ має бачити Colors of Freedom
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - BoxOffice.

Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк бере участь у формуванні іміджу боксера.

Про це заявив сам промоутер українця.

"Він бере участь безпосередньо. Без нього не може статися того, що відбувається, адже у цивілізованому суспільстві у промоутерському бізнесі боксер вважається центром прийняття остаточних рішень.

Щодо футболки Colors of Freedom (кольори свободи - прим.), вона вже була в Саудівській Аравії на пресконференції. Чому вона тут зараз? Тому що весь світ має це бачити. Завдання - донести усьому світу, що український народ - освічені, сильні, духовні, розвинені, цивілізовані люди.

Усик це робить через спорт. Він має цю можливість, має платформу, аудиторію десятків, сотні мільйонів людей. Він не володіє добре англійською мовою, але йому не потрібно. З його харизмою йому достатньо бути самим собою, щоб люди душі не чули за ним. Як і відбувається.

Такий маленький заархівований файлик, який він приносить на публіку, передає, і йому не потрібно розповідати - колосальний зміст сам поширюється. Так це справді працює.

Я про це спілкувався із британським журналістом. Навіщо Усику говорити англійською? Він прийшов з іграшкою - все, достатньо. Історія цієї іграшки – можна цілий розворот у газеті писати про те, що відбувалося і чому. Коротше, дуже містко та лаконічно це відбувається", - сказав Красюк.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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