Красюк: Футболка Усика? Весь світ має бачити Colors of Freedom

Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк бере участь у формуванні іміджу боксера.

Про це заявив сам промоутер українця.

"Він бере участь безпосередньо. Без нього не може статися того, що відбувається, адже у цивілізованому суспільстві у промоутерському бізнесі боксер вважається центром прийняття остаточних рішень.

Щодо футболки Colors of Freedom (кольори свободи - прим.), вона вже була в Саудівській Аравії на пресконференції. Чому вона тут зараз? Тому що весь світ має це бачити. Завдання - донести усьому світу, що український народ - освічені, сильні, духовні, розвинені, цивілізовані люди.

Усик це робить через спорт. Він має цю можливість, має платформу, аудиторію десятків, сотні мільйонів людей. Він не володіє добре англійською мовою, але йому не потрібно. З його харизмою йому достатньо бути самим собою, щоб люди душі не чули за ним. Як і відбувається.

Такий маленький заархівований файлик, який він приносить на публіку, передає, і йому не потрібно розповідати - колосальний зміст сам поширюється. Так це справді працює.

Я про це спілкувався із британським журналістом. Навіщо Усику говорити англійською? Він прийшов з іграшкою - все, достатньо. Історія цієї іграшки – можна цілий розворот у газеті писати про те, що відбувалося і чому. Коротше, дуже містко та лаконічно це відбувається", - сказав Красюк.