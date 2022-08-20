Холіфілд дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком

Колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) потрібно частіше використовувати джеб.

Про це розповів американський боксер Евандер Холіфілд.

"У кого довше руки? У Ентоні Джошуа, правильно? Ти використовуєш те, що в тебе є.

Ким би ти не був – шульгою або правшею, більшу частину часу тобі необхідно застосовувати джеб, тому що якщо ти не здатний доторкнутися до суперника, то, мабуть, не зможеш потрапити по ньому іншою рукою. Тому головне питання в тому, у кого кращий джеб.

Ти можеш мати гарний джеб, але якщо ти його не використовуєш, то він не працюватиме на тебе. Джеб – це перша зброя, яку ти використовуєш.

Напевно, те, як часто ти використовуєш джеб, впливає на те, як багато пропускаєш. Якщо ти не битимеш джеб, то пропустиш більше ударів, ніж хочеш. Якщо ти джебиш, то пропускаєш менше", — сказав Холіфілд.