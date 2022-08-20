Головне
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 22:12 16618
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно
Сьогодні 19:06 7685
Лапін здобув перемогу в андеркарді бою Усик - Джошуа II
Сьогодні 18:50 598
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було
Сьогодні 18:00 467
Лискун та Байло вибороли срібло ЧЄ-2022
Сьогодні 17:55 209
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком
Сьогодні 17:22 24609 2
Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи
Сьогодні 14:54 351
Алтухов зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:39 230
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу
Сьогодні 14:27 11217
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію
Сьогодні 14:21 2472
Прямі трансляції

Холіфілд дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком

Сьогодні 20:39 656 0
Евандер Холіфілд прокоментував реванш Усик – Джошуа
Холіфілд дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Еван Холіфілд, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) потрібно частіше використовувати джеб.

Про це розповів американський боксер Евандер Холіфілд.

"У кого довше руки? У Ентоні Джошуа, правильно? Ти використовуєш те, що в тебе є.

Ким би ти не був – шульгою або правшею, більшу частину часу тобі необхідно застосовувати джеб, тому що якщо ти не здатний доторкнутися до суперника, то, мабуть, не зможеш потрапити по ньому іншою рукою. Тому головне питання в тому, у кого кращий джеб.

Ти можеш мати гарний джеб, але якщо ти його не використовуєш, то він не працюватиме на тебе. Джеб – це перша зброя, яку ти використовуєш. 

Напевно, те, як часто ти використовуєш джеб, впливає на те, як багато пропускаєш. Якщо ти не битимеш джеб, то пропустиш більше ударів, ніж хочеш. Якщо ти джебиш, то пропускаєш менше", — сказав Холіфілд.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно 7685
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м 11049
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 11217
Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей 4004
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 16618
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 24609 2
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5751 1
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224266 5
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 44646
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3537
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 530
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6452 7