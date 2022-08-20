Холіфілд дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком

Джерело - tribuna.com.
Колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) потрібно частіше використовувати джеб.
Про це розповів американський боксер Евандер Холіфілд.
"У кого довше руки? У Ентоні Джошуа, правильно? Ти використовуєш те, що в тебе є.
Ким би ти не був – шульгою або правшею, більшу частину часу тобі необхідно застосовувати джеб, тому що якщо ти не здатний доторкнутися до суперника, то, мабуть, не зможеш потрапити по ньому іншою рукою. Тому головне питання в тому, у кого кращий джеб.
Ти можеш мати гарний джеб, але якщо ти його не використовуєш, то він не працюватиме на тебе. Джеб – це перша зброя, яку ти використовуєш.
Напевно, те, як часто ти використовуєш джеб, впливає на те, як багато пропускаєш. Якщо ти не битимеш джеб, то пропустиш більше ударів, ніж хочеш. Якщо ти джебиш, то пропускаєш менше", — сказав Холіфілд.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.