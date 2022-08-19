Гірн: Джошуа повинен розірвати Усика

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіон Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен повернути свої титули у поєдинку-реваншу з володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.
Актуально: Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою
"Я очікував, що Усик буде важчим. Було багато розмов про це, і я все неправильно зрозумів.
Я думав, що він важитиме більше. У Джошуа все ідеально, так що він на 10 кг важчий за Олександра.
Я сказав Джошуа: "Слухай, ти маєш влаштувати цьому хлопцеві пекло. Дивись на нього". Не зрозумійте мене неправильно, Усик – перший номер рейтингу pound-for-pound, приголомшливий боєць, але треба дивитися на нього.
Джошуа повинен розірвати це тіло на частини. І завтра ввечері він спробує це зробити", - сказав Гірн.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.