Гірн: Джошуа повинен розірвати Усика

Ексчемпіон Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен повернути свої титули у поєдинку-реваншу з володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

Актуально: Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою

"Я очікував, що Усик буде важчим. Було багато розмов про це, і я все неправильно зрозумів.

Я думав, що він важитиме більше. У Джошуа все ідеально, так що він на 10 кг важчий за Олександра.

Я сказав Джошуа: "Слухай, ти маєш влаштувати цьому хлопцеві пекло. Дивись на нього". Не зрозумійте мене неправильно, Усик – перший номер рейтингу pound-for-pound, приголомшливий боєць, але треба дивитися на нього.

Джошуа повинен розірвати це тіло на частини. І завтра ввечері він спробує це зробити", - сказав Гірн.