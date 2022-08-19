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Гірн: Джошуа повинен розірвати Усика

Вчора 22:47 247 0
Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа
Гірн: Джошуа повинен розірвати Усика
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен повернути свої титули у поєдинку-реваншу з володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

Актуально: Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою

"Я очікував, що Усик буде важчим. Було багато розмов про це, і я все неправильно зрозумів.

Я думав, що він важитиме більше. У Джошуа все ідеально, так що він на 10 кг важчий за Олександра.

Я сказав Джошуа: "Слухай, ти маєш влаштувати цьому хлопцеві пекло. Дивись на нього". Не зрозумійте мене неправильно, Усик – перший номер рейтингу pound-for-pound, приголомшливий боєць, але треба дивитися на нього.

Джошуа повинен розірвати це тіло на частини. І завтра ввечері він спробує це зробити", - сказав Гірн.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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