Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) готовий провести всі 12 раунді у бої-реванші з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Про це розповів сам британський боксер.
"Я завжди кажу, що для мене особисто битва поглядів нічого не означає. Лише звук гонга і сильний удар, битвою поглядів не виграють бої.
Скажу чесно, все це не має значення, це лише боротьба. Вага, дуелі поглядів, для мене все це не має значення, я просто з нетерпінням чекаю бою.
Я просто готовий до 12 раундів, на 100 відсотків, все, що менше – це бонус", - сказав Джошуа.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.