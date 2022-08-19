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Джошуа: Я готовий до 12 раундів

Сьогодні 17:51 306 0
Джошуа прокоментував фінальну битву поглядів з Усиком Джошуа оцінив свою готовність перед боєм з Усиком
Джошуа: Я готовий до 12 раундів
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) готовий провести всі 12 раунді у бої-реванші з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я завжди кажу, що для мене особисто битва поглядів нічого не означає. Лише звук гонга і сильний удар, битвою поглядів не виграють бої.

Скажу чесно, все це не має значення, це лише боротьба. Вага, дуелі поглядів, для мене все це не має значення, я просто з нетерпінням чекаю бою.

Я просто готовий до 12 раундів, на 100 відсотків, все, що менше – це бонус", - сказав Джошуа.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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