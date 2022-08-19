Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) готовий провести всі 12 раунді у бої-реванші з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я завжди кажу, що для мене особисто битва поглядів нічого не означає. Лише звук гонга і сильний удар, битвою поглядів не виграють бої.

Скажу чесно, все це не має значення, це лише боротьба. Вага, дуелі поглядів, для мене все це не має значення, я просто з нетерпінням чекаю бою.

Я просто готовий до 12 раундів, на 100 відсотків, все, що менше – це бонус", - сказав Джошуа.