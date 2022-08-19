Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком

Команда Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) подала протест на призначення українського судді Віктора Фесечка на реванш з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми ж домовлялися з Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Треба тут розрізняти. Але аргументи залізні - от, будь ласка, вам незалежний рахунок в прямий ефір від Sky Sports, DAZN, від інших сайтів. Альтернативні рішення – або 116, або 117. У кінці виявилося, що рахунок Фесечко найбільше відображав те, що відбувалося", - сказав Краюск.