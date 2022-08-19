Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком

Джерело - Чемпіон.
Команда Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) подала протест на призначення українського судді Віктора Фесечка на реванш з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Ми ж домовлялися з Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Треба тут розрізняти. Але аргументи залізні - от, будь ласка, вам незалежний рахунок в прямий ефір від Sky Sports, DAZN, від інших сайтів. Альтернативні рішення – або 116, або 117. У кінці виявилося, що рахунок Фесечко найбільше відображав те, що відбувалося", - сказав Краюск.
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Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.