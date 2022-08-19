Головне
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:59 7979
ДБР відкрила справу проти Сурксіа, - УП
Сьогодні 13:02 81
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:50 5455
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 10:23 8683
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція зважування - LIVE
Сьогодні 09:54 607
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня
Сьогодні 09:53 235
Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції
Сьогодні 00:07 785
Бех-Романчук втратила бронзу чемпіонату Європи, в останній спробі її випередила британська бобслеїстка
Сьогодні 00:05 621
Дніпро-1 програв АЕКу, Фенербахче здолав Аустрію. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 908
Проценко здобув бронзову медаль чемпіонату Європи-2022
Вчора 23:48 412
Прямі трансляції

Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком

Сьогодні 12:21 1212 0
Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком
#Олександр Красюк, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Команда Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) подала протест на призначення українського судді Віктора Фесечка на реванш з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми ж домовлялися з Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Треба тут розрізняти.  Але аргументи залізні - от, будь ласка, вам незалежний рахунок в прямий ефір від Sky Sports, DAZN, від інших сайтів. Альтернативні рішення – або 116, або 117. У кінці виявилося, що рахунок Фесечко найбільше відображав те, що відбувалося", - сказав Краюск.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Parimatch Ukraine (@parimatch.ukraine)

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко знову вражає технікою: українець із запасом виграв змагання на тренуванні Арсенала - відео Зінченко знову вражає технікою: українець із запасом виграв змагання на тренуванні Арсенала - відео 4271
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 7979
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 8683
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 5223
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 5455
Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 15208 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16915 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 480
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91048 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26514
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13797
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184850