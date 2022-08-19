Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Напередодні бою, 19 серпня відбулося офіційне публічне зважування боксерів.

Розклад

13:00. Відкриття

14:15. Зважування боксерів андеркарту

15:00. Зважування Усик - Джошуа

Процедура офіційного зважування боксерів

Усик - Джошуа II