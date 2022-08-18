Польський журналіст виставив на аукціон унікальну книгу, гроші підуть на допомогу Україні

Джерело - Чемпіон.
Відомий польський журніліст видання Przegląd Sportowy Onet Пшемислав Осяк напередодні бою Усик - Джошуа, виставив на аукціон унікальний лот - книгу з автографом українського боксера.
Наприкінці 2021 року Пшемислав Осяк узяв велике інтерв’ю з Олександром Усиком у Києві. Видатний український спортсмен з цієї нагоди підписав автограф на книзі "Непереможний у 28 боях" про кар’єру Анджея Голоти (колишній польський боксер - ред), автором якої є Осяк.
Раніше цей самий примірник книги підписали: експрезидент Польщі - Олександр Квасьневський, музикант - Казік Сташевський, сатририк - Марцін Данець, ексчемпіон світу з боксу - Даріуш Міхальчевський, колишній боксер - Єжи Рибіцький та експерт з боксу - Януш Піндера.
Кошти, зібрані на аукціоні, будуть спрямовані до фонду "Жертви війни в Україні". Узяти участь у книжковому аукціоні можна ТУТ!
"Ми також хочемо об’єднати зусилля великого українського спортсмена та його співвітчизників, які перед обличчям російської агресії взяли до рук зброю та вирішили захистити найцінніше для них. Тривала війна щодня забирає життя багатьох людей, а життя багатьох інших позбавляють їх мрій про благополучне майбутнє. У такий символічний спосіб ми маємо намір висловити нашу солідарність з громадянами України та підтримати тих, хто бореться за краще завтра для себе та своїх близьких", - зазначив Осяк.
Бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня в Джидді.
Усик - Джошуа II
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.