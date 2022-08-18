Польський журналіст виставив на аукціон унікальну книгу, гроші підуть на допомогу Україні

Джерело - Чемпіон.

Відомий польський журніліст видання Przegląd Sportowy Onet Пшемислав Осяк напередодні бою Усик - Джошуа, виставив на аукціон унікальний лот - книгу з автографом українського боксера.

Наприкінці 2021 року Пшемислав Осяк узяв велике інтерв’ю з Олександром Усиком у Києві. Видатний український спортсмен з цієї нагоди підписав автограф на книзі "Непереможний у 28 боях" про кар’єру Анджея Голоти (колишній польський боксер - ред), автором якої є Осяк.

Раніше цей самий примірник книги підписали: експрезидент Польщі - Олександр Квасьневський, музикант - Казік Сташевський, сатририк - Марцін Данець, ексчемпіон світу з боксу - Даріуш Міхальчевський, колишній боксер - Єжи Рибіцький та експерт з боксу - Януш Піндера.

Кошти, зібрані на аукціоні, будуть спрямовані до фонду "Жертви війни в Україні". Узяти участь у книжковому аукціоні можна ТУТ!

"Ми також хочемо об’єднати зусилля великого українського спортсмена та його співвітчизників, які перед обличчям російської агресії взяли до рук зброю та вирішили захистити найцінніше для них. Тривала війна щодня забирає життя багатьох людей, а життя багатьох інших позбавляють їх мрій про благополучне майбутнє. У такий символічний спосіб ми маємо намір висловити нашу солідарність з громадянами України та підтримати тих, хто бореться за краще завтра для себе та своїх близьких", - зазначив Осяк.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня в Джидді.

Усик - Джошуа II