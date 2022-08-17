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Усик: Мене мотивують воїни, які захищають нашу свободу

Сьогодні 15:59 167 0
Український чемпіон розповів про про підтримку від українських воїнів
Усик: Мене мотивують воїни, які захищають нашу свободу
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - The Telegraph.

Захисники України мотивують чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) напередодні реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Я отримую голосові та відеоповідомлення від воїнів, які моляться за мою перемогу. Це люди, які мене мотивують. Вони щосили захищають нашу незалежність, свободу, культуру від тих, хто хоче нас зруйнувати й знищити, хто не хоче, щоб ми існували".

  Актуально: Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою

"Коли я щось говорю, мої слова та дії збігаються. Я не політик, а спортсмен. Я просто хочу побачити моїх дітей, які зараз у Європі. Я не бачив їх майже півроку, тому просто хочу обійняти їх і повечеряти з ним. А потім я повернуся до Києва", - сказав Усик.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ

Факти про бій

  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.
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