Усик: Мене мотивують воїни, які захищають нашу свободу

Український чемпіон розповів про про підтримку від українських воїнів

Джерело - The Telegraph.

Захисники України мотивують чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) напередодні реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Я отримую голосові та відеоповідомлення від воїнів, які моляться за мою перемогу. Це люди, які мене мотивують. Вони щосили захищають нашу незалежність, свободу, культуру від тих, хто хоче нас зруйнувати й знищити, хто не хоче, щоб ми існували".

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"Коли я щось говорю, мої слова та дії збігаються. Я не політик, а спортсмен. Я просто хочу побачити моїх дітей, які зараз у Європі. Я не бачив їх майже півроку, тому просто хочу обійняти їх і повечеряти з ним. А потім я повернуся до Києва", - сказав Усик.

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