Чемпіону WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО) важливо вистояти у перших раундах реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, спробує застосувати всю свою міць і використати свої габарити.

Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Олександра, знести його. І він робитиме для цього все можливе.

Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним і обов’язково використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно з планом, який команда розробила саме на цей бій", - сказав Красюк.