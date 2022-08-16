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Красюк: Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах

Вчора 23:25 176 0
Олександр Красюк прокоментував реванш Усик – Джошуа
Красюк: Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Чемпіону WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО) важливо вистояти у перших раундах реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, спробує застосувати всю свою міць і використати свої габарити.

Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Олександра, знести його. І він робитиме для цього все можливе.

Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним і обов’язково використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно з планом, який команда розробила саме на цей бій", - сказав Красюк.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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