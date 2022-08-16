Красюк: Усик не вийшов за межі своєї нормальної ваги

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зберіг свою вагу напередодні реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Я думаю, що ми точно побачимо в п’ятницю на зважуванні, але він не вийшов за межі своєї нормальної ваги.
Тому я не думаю, що його вага відрізнятиметься від того, яка була в Олександра у першому поєдинку (100 кг - прим.).
Це його найкращі кондиції. Його швидкість і міць знаходяться на найвищому рівні, коли він залишається у своїй вазі – близько 100 кг", - сказав Красюк.
Раніше повідомлялося, що Усик набрав 15 кг після першого бою з Джошуа.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.