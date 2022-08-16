Красюк: Усик не вийшов за межі своєї нормальної ваги

Олександр Красюк прокоментував вагу Олександра Усика

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зберіг свою вагу напередодні реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я думаю, що ми точно побачимо в п’ятницю на зважуванні, але він не вийшов за межі своєї нормальної ваги.

Тому я не думаю, що його вага відрізнятиметься від того, яка була в Олександра у першому поєдинку (100 кг - прим.).

Це його найкращі кондиції. Його швидкість і міць знаходяться на найвищому рівні, коли він залишається у своїй вазі – близько 100 кг", - сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що Усик набрав 15 кг після першого бою з Джошуа.

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