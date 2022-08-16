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Красюк: Усик не вийшов за межі своєї нормальної ваги

Сьогодні 17:42 240 0
Олександр Красюк прокоментував вагу Олександра Усика
Красюк: Усик не вийшов за межі своєї нормальної ваги
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зберіг свою вагу напередодні реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я думаю, що ми точно побачимо в п’ятницю на зважуванні, але він не вийшов за межі своєї нормальної ваги.

Тому я не думаю, що його вага відрізнятиметься від того, яка була в Олександра у першому поєдинку (100 кг - прим.).

Це його найкращі кондиції. Його швидкість і міць знаходяться на найвищому рівні, коли він залишається у своїй вазі – близько 100 кг", - сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що Усик набрав 15 кг після першого бою з Джошуа.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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