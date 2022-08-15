Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК 🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА

19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0 35 ВІК 32 190 см ЗРІСТ 198 см 198 РОЗМАХ РУК 208 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Коли відбудеться бій

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом (о 18:00 за східним стандартним часом або 15:00 за тихоокеанським стандартним часом на західному узбережжі Америки, (23:00 за європейським стандартним часом у Великій Британії). На кону – звання об’єднаного чемпіона світу у важкій вазі з поясами IBF, WBA та WBO.

Статистика

Олександр Усик підходить до реваншу в статусі непереможного боксера - 19 перемог, 13 - нокаутом.

У Ентоні Джошуа 24 перемоги, 2 поразки та 0 нічиїх, причому 22 з цих перемог – нокаутом.

Статистика свідчить про те, що Джошуа має велику перевагу в силі над Усиком: відсоток нокаутів британця - 92% порівняно з 68% в Усика.

Олександр Усик старший на 3 роки, йому 35.

Джошуа має перевагу у зрості на 3 дюйми над Усиком.

Олександр Усик б'ється зі стійки шульги, а Ентоні Джошуа – ортодоксальний боєць.

Досвід Усика як професійного бійця майже такий же, як у Джошуа: він провів на 7 боїв менше та дебютував у 2013 році, на 1 місяць пізніше, ніж Джошуа, чий перший професійний бій був теж у 2013 році. Українець провів на 32 раунди більше – 156 проти 124-х у Джошуа.

Олександр Усик вийде на бій під першим номером рейтингу RING у важкій вазі.

Зараз Ентоні Джошуа посідає 5 місце урейтингу WBA, 4-те – у WBO, 4-те – в IBF і 2-ге – в RING у дивізіоні 201-го фунта.

Форма

Усик залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 2-х з останніх 5-ти суперників:

У своєму останньому бою переміг Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. 31 жовтня 2020 року одноголосним рішенням суддів 12-раундовому бою на Вемблі в Лондоні.переміг Дерека Чісору. 12 жовтня 2019 року технічним нокаутом у 7-му раунді на Wintrust Arena він здолав Чазза Візерспуна 10 листопада 2018 року нокаутом у 8-му раунді в бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF і WBO побив Тоні Беллью на Manchester Arena. 21 липня 2018 року одноголосним рішенням суддів Усик переміг Мурата Гассієва поєдинку за звання чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями IBF, WBA Super World у напівважкій вазі, WBC та WBO на Олімпійському в москві.

Джошуа переміг 3-х з останніх 5-ти своїх суперників, нокаутувавши 2-х із них:

25 вересня 2021 року одноголосним рішенням суддів він програв Олександру Усику В бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO у суперважкій вазі на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. До цього він переміг Кубрата Пулєва 12 грудня 2020 року нокаутом у 9-му раунді бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF на Вемблі у Лондоні. 7 грудня 2019 року одноголосним рішенням суддів взяв реванш у Енді Руїса-молодшого у їхньому бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA у суперважкій вазі та WBO на арені Дірія у Саудівській Аравії. 1 червня 2019 року технічним нокаутом у 7-му раунді програв Енді Руїсу молодшому бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO в Медісон Сквер Гарден, Нью-Йорк, США. Джошуа переміг Олександра Повєткіна 22 вересня 2018 року технічним нокаутом у 7-му раунді в бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA у суперважкій вазі та WBO на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Якщо говорити про активність останнім часом, то Ентоні Джошуа виходив у ринг частіше, ніж Олександр Усик.

Останні 5 боїв Усика відбулися протягом 3-х років, 11 місяців і 23 днів, тобто він бився в середньому кожні 9 місяців і 17 днів. У цих боях він провів загалом 51 раунд, тобто в середньому вони тривали 10,2 раунда.

Останні 5 боїв Джошуа відбулися протягом 3-х років, 9 місяців і 22 днів, тобто він бився у середньому кожні 9 місяців і 5 днів. У цих боях він провів загалом 47 раундів, тобто в середньому вони тривали 9,4 раунда.

Відеоогляд першого бою

Скільки боксери заробять за поєдинок

Гонорарний фонд реваншу складає біля 40 млн доларів, який буде розподілено в пропорції - 50/50.

Гонорар першого бою, який орієнтовно склав 10 млн фунтів, було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь британця

Де дивитися пряму трансляцію

Трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo й буде безкоштовним для глядачів на території України в тарифах Оптимальний і Максимальний (детальніше - ТУТ). Показ буде відкритим на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії. А також на регіональних каналах Суспільного. У Великій Британії чемпіонський бій транслюватиметься на Sky Box Office HD. Також бій буде доступний в стрімінговому сервісі DAZN. Питання, який телеканал буде транслювати бій в Україні ще вирішується.

Трансляцію на перший поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників

Які ставки на бій пропонують букмекери

Олександр Усик - фаворит у другому поєдинку проти британця за букмекерськими котируваннями: