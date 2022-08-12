Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці

Джерело - Przegląd Sportowy Onet.

У ніч з 20 на 21 серпня абсолютний чемпіон світу Олександр Усик вдруге вийде в ринг проти британця Ентоні Джошуа. Польський журналіст Пшемисла Осяк поспілкувався з промоутером українського боксера Олександром Красюком.

Зокрема, менеджер розповів, про війну, як українець готується до матчу-реваншу з Джошуа і коли повернеться на Батьківщину

– У такі моменти не важливо, чемпіон світу ти чи звичайна людина. Ви повинні щось зробити. Взяти гвинтівку і виконати свій обов'язок. Усик довго не вагався. Після початку війни він приєднався до територіальної оборони та патрулював територію, – розповідає Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу з боксу у важкій вазі, який битиметься з Ентоні Джошуа, у великому інтерв’ю для Przegląd Sportowy Onet.

Війна застала Олександра Усика в Англії. 24 лютого українець повернувся на батьківщину через Польщу, а невдовзі після того, як дістався Києва, світ облетіло фото чемпіона світу з автоматом у загоні територіальної оборони. Боксер прослужив там кілька тижнів

35-річний Усик не хотів залишати Україну. Він вважав своїм громадянським обов'язком захищати країну. – Авторитетні люди в країні однозначно підтримали необхідність взяти участь в поєдинку з Джошуа, – розповідає Олександр Красюк. - Якби це було лише для особистої вигоди Усика, ми, ймовірно, не змогли б переконати його виходити на цей бій, - додає промоутер чемпіона IBF, WBA і WBO у важкій вазі.

Матч-реванш з британцем Джошуа відбудеться у серпні в Саудівській Аравії, яка викликає суперечки, наприклад, через відсутність громадянських свобод у цій країні, а також триваючу війну в Ємені. Красюк відповідає, чому там буде організована сутичка такого масштабу в Джидді

Усик забрав три чемпіонські пояси Джошуа у вересні 2021 року в Лондоні, перемігши його за очками. У контракті був пункт про матч-реванш, але й чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі також мав шанс скласти конкуренцію українцю. - Ф'юрі не прийняв цей бій, - розповідає нам промоутер Усика.

- Коли світ 28 лютого облетіло фото Олександра Усика, який тримав в руках автомат, ви думали, що він справді використає цю зброю?

- Ніхто з нас не хотів війни. Але коли злодії проникають у ваш дім, ви захищаєтеся від них. І коли приходять вороги, які стали ними лише тому, що самі скерували проти нас агресію, наш святий обов’язок – захистити сім’ю, рідних, Батьківщину. І Усик у цій ситуації не став винятком. У такі моменти не має значення, чемпіон світу ти чи звичайна людина. Ви повинні щось зробити, взяти гвинтівку і виконати свій обов'язок. Олександр, не вагаючись, приєднався до територіальної оборони та разом з іншими чоловіками патрулював район. І щоранку і щовечора перед сном молився, щоб йому ніколи не довелося стріляти з цієї рушниці. Однак ми всі знали, що в разі потреби ніхто не буде вагатися.

- Коли Росія вторглася в Україну, Усик знаходився в Англії.

- У нього був запланований рейс додому рано вранці 24 лютого. Цієї ночі він не спав. Він вирішив, що марно лягати спати на півтори-дві години. Він чекав вильоту в аеропорт. Потім прочитав повідомлення, що все почалося. Рейси в Україну скасували, повертатися додому йому довелося через Польщу. На автомобілі він доїхав до прикордонного переходу, де пішоходам проїзд заборонено. Тому він сів у машину до чоловіка, який допомагав йому перетинати кордон. До Києва їхав більше десяти годин. Повернувся додому і почав виконувати той обов’язок, який стояв тоді перед кожним мешканцем столиці.

- Чим він ще займався, крім патрулювання району?

- Він багато їздив, зустрічався з людьми, допомагав військовим. Олександр не любить про це говорити, тому і я не буду вам багато розповідати, але знаю, скільки добра він зробив. Це стосується, наприклад, військової техніки та автомобілів. Він використовував усі можливості, щоб підтримати хлопців у бойових діях. Він відвідав поранених у лікарнях. І саме під час цих зустрічей у нього народилося остаточне рішення вийти на реванш з Ентоні Джошуа. Усі солдати, старші офіцери, з якими він спілкувався – а у нього багато друзів, які займають високі військові посади – в один голос казали, що він повинен виконувати свій обов’язок – битися на рингу за свою країну. Під українським прапором, під звуки державного гімну. Пояснили, що Україні потрібна перемога,

- Дружина Усика Катерина показала в мережі фотографії їхнього будинку в захопленому російською армією місті Ворзель. На щастя, Усики там уже не жили. Ворзель знаходиться поруч з Ірпенем та Бучою...

- Так, цей будинок належить Олександрові. Деякий час його родина жила там, але ще до війни виїхала звідти. Переїхали ближче до Києва. На північний захід від нашої столиці починається Ірпінь, який переходить у Бучу, а Буча у Ворзель. Це практично частина великої агломерації. Зовсім поруч розташований Гостомельський аеропорт, за який через його географічне розташування у близькості до Білорусі точилися найзапекліші бої.

- А ви були в Києві в ніч з 23 на 24 лютого?

- Так. Прокинувся о п'ятій ранку, почув вибух. Думав, що мені приснився сон. Але все одно відчував внутрішній неспокій. Живу на високому поверсі. Встав і підійшов до вікна, що виходить на Бориспіль. А через кілька хвилин почув ще один вибух. Мені зателефонував брат, який живе за двісті кілометрів від Києва. Порадив забрати сім'ю і перевезти їх у безпечніше місце. Я так і зробив. Звичайна півторагодинна подорож тривала близько восьми годин. 24 лютого ми всі були шоковані. Не тільки українці, а й усі інших, хто перебував тоді в нашій країні. Навіть беручи до уваги численні повідомлення, які попереджали нас, що це - можливо, ніхто, жодна розсудлива, твереза ​​людина - незалежно від того, яке місце вона займає у суспільстві – не вірила, що є якась причина, яка може викликати війну. Що ракети впадуть на Україну о четвертій ранку. І все ж це сталося.

- Чи правда, що вашій родині допомагав польський боксерський промоутер Анджей Василевський?

- Я безмежно йому вдячний. Анджей - мій друг, ми давно знайомі. Він допоміг не лише моїй родині, а й багатьом українцям. Разом зі своїми колегами, діючи в групі, вони провели неймовірну роботу, щоб допомогти Україні. Анджей забрав моїх родичів у Польщу, розмістив їх. Я хочу, щоб ви написали, що ставлення Анджея було для мене відображенням усього того доброго, що українці зазнали від поляків. Ваш народ поводився по-братерськи, з відкритою душею і серцем зустрічаючи моїх співвітчизників, які тікали від війни. Не можна забувати про допомогу, яку надає Польща. Анджей Василевський – це людина, яка чітко відображає менталітет наших найближчих сусідів.

- Усику дійсно потрібен був "спецдозвіл", щоб покинути Україну в кінці березня і почати підготовку до захисту трьох поясів чемпіона у важкій вазі? Його менеджер Егіс Клімас написав, що як батько трьох дітей він може покинути країну в будь-який момент.

- Обидві версії мають рацію. Як батько трьох дітей, Олександр мав можливість залишити територію України. Справа в тому, що він довго не хотів цього робити. Українець вважав своїм громадянським обов'язком захищати Батьківщину. І скажу відверто: нам довелося докласти чимало зусиль, щоб його переконати. Це була командна робота. Я вже розповідав про військових, яких Олександр зустрічав і що вони йому казали. Паралельно ми звернулися до міністра спорту, і він, наскільки мені відомо, спілкувався з прем'єр-міністром і президентом країни. Всі вони однозначно підтримали необхідність участі Усика в цьому двобої. Також був виданий спецдозвіл на перетин кордону.

- Усик покинув країну в кінці березня і через Угорщину вирушив до Чехії. А вже у першій половині квітня розпочав тренувальний збір у Дубаї.

- Деякий час ми були в Празі, потім постало питання про дату і місце реваншу з Джошуа. Ми командою вирішили, що підготовка буде проходити в тому ж кліматичному поясі, що й серпневий бій. Саме тому Олександр уже три місяці наполегливо працює в таборі в Дубаї, а компанію українцю складають хлопці, які допомагали йому готуватися до першого бою з Ентоні. Вони продовжують роботу, яку вели рік тому.

- Сім'я знаходиться поруч?

- Олександр бачиться з родиною, вони прилітають до нього, якщо це дозволяє план зборів. Постійно бути поруч з родиною недоцільно, але дружина та діти в безпеці, живуть у хороших умовах. Діти вчаться, за ними доглядає мама, вони постійно в контакті з татом.

- Катерина Усик повідомила, що її чоловік схуд на десять кілограмів за перші тижні війни. Це все через стрес?

- Так. З власного досвіду можу сказати, що в перші дні війни людина зовсім не відчувала голоду. Ми буквально змушували себе їсти, оскільки психічне напруження було настільки сильним, що апетит повністю пропав. Думаю, більшість українців за цей період сильно схудли. Психіка людини, однак, пристосовується до певних умов і все приходить в норму, включно з харчуванням і вагою.

- Ви разом з Едді Хірном проводили переговори з організаторами бою, який відбудеться 20 серпня в Джидді?

- Коли ми підписали контракт на перший бій з Джошуа, ми домовилися про умови можливого реваншу. Права на організацію другого поєдинку належали і належать компанії Matchroom Boxing. Тож переговори проводили Едді Хірн і виконавчий директор Matchroom Френк Сміт. Але хочу зазначити, що кожне рішення було узгоджене з нами, ми діяли на рівних умовах, як це передбачено контрактом.

- Саудівська Аравія із самого початку була фаворитом організації бою?

- Щоб відповісти на це питання, необхідно згадати, як розвивалася хронологія подій. У серпні 2021 року в Саудівській Аравії повинен був відбутися поєдинок між Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Однак виявилося, що за контрактними зобов'язаннями Ф'юрі повинен втретє битися з Деонтеєм Вайлдером. А оскільки саудівці на той час не втілили в життя свої плани, після того, як Олександр став чемпіоном у важкій вазі, продовжилися розмови про його бій з Тайсоном. Ми витратили на них багато часу. Обставини склалися так, що Ф'юрі не прийняв цей бій. Хоча з цим погодилися практично всі сторони - включаючи Джошуа і Ділліана Вайта, який був обов'язковим претендентом на WBC.

Тайсон вирішив битися з Вайтом і вийшов переможцем, перш ніж піти, чекаючи, поки Усика виграє реванш проти Джошуа. Саудівська Аравія розглядала організацію цього поєдинку, оскільки політика країни полягає в тому, щоб найбільші, найбільш значущі та історичні спортивні події проходили саме там. Хто знає, можливо, і поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі теж відбудеться там?

- У квітні Гірн (промоутер Джошуа, оганізатор бою - ред) заявив, що саме табір Усика наполягав на проведенні матчу-реваншу в Саудівській Аравії, тоді як представники Джошуа бажали б його провести у Великій Британії.

- Едді сказав це трохи інакше. Спробую пояснити, в чому справа. У контракті на матч-реванш, окрім рівного розподілу 50:50, закладено ще й принцип максимізації вигоди обох сторін. Це означає, що наша робота — як промоутерів Matchroom і K2 Promotions — полягає в тому, щоб забезпечити нашим боксерам найкращі умови, доступні на ринку. І саме цей критерій мав бути вирішальним при прийнятті рішень. Якби у нас були такі ж комерційні варіанти, то можна було б сказати, що табір Усика віддав перевагу і вибрав Саудівську Аравію. Але оскільки пропозиція з цієї країни була найбільш привабливою, то ні нам, ні їм не залишалося іншого виходу, окрім як провести бій там.

- Багато хто вважає, що організація великих спортивних заходів у Саудівській Аравії викликає довіру до держави, яка не бере до уваги права людини або просто брутально їх порушує. Як у цьому контексті трактувати місію Усика, який своєю участю у цьому бою, мабуть, хоче привернути увагу світу до того, що його співвітчизники потерпають від російської агресії?

- Однозначної відповіді на це питання немає. Саудівська Аравія відкрилася світові - зараз я говорю про власний досвід - на основі того, що я знав про країну і що я побачив, коли приїхав туди. У травні 2018 року мав відбутися фінал турніру Всесвітньої боксерської суперсерії з Усикою та Муратом Гассієвим. Однак Олександр отримав травму і наприкінці липня бій перенесли до Москви. Усик провів фінальний бій серії там у 2018 році – після анексії Криму та під час бойових дій на Донбасі на сході України. У столиці Росії пролунав Гімн України, майорів прапор нашої країни. І ми переконливо перемогли в Москві. Тепер Олександр їде в іншу країну з ідентичною місією.

Після того, як у 2016 році в польському Гданську Усик став чемпіоном світу, він всі свої поєдинки проводив за межами України: у США, Німеччині, Латвії, Росії та Англії. Тепер він виступатиме в Саудівській Аравії. А колись, цілком можливо, виконає свою місію посла здорового способу життя, здорового глузду, людських і духовних цінностей. Тому що, як на мене, такі люди, як Усик, справді мають місію – мотиваційну чи ідеологічну по відношенню до інших. Власним прикладом він може переконати молодь займатися спортом – адже сам піднявся з простої української родини до світових висот. У його родини не було грошей, щоб заплатити за футбольні тренування, і тому Сашко став боксером. Висот він досяг завдяки наполегливій праці, вірі в себе та оточуючих.

- На двох прес-конференціях у Саудівській Аравії та Великій Британії Усик не говорив на тему війни. Він припускає, що його перемога на ринзі значить для України більше, ніж слова?

- Я з цим не згоден. Крім того, що я - промоутер Олександра, я багато років допомогаю перекладати його висловлювання англійською. Перед початком прес-конференції в Саудівській Аравії Усик мав бліц-інтерв’ю з журналістами провідних світових агентств. І, повірте, в кожному з них він дуже відверто і емоційно розповідав про те, що насправді відбувається в Україні. Натомість прес-конференції присвячені скоріше самому бою, тому кожен учасник має відношення в першу чергу до нього. А в численних інтерв'ю журналісти великих світових ЗМІ найчастіше самі задавали Усику питання про війну в Україні, а він відповідав на них.

Як я вже казав – якби не питання докладання зусиль для країни, якби це була лише його особиста вигода, ми б, напевно, не змогли переконати Олександра виїхати з України. Для нього було вирішальним те, що таким чином він допоможе країні набагато більше, ніж виконанням свого військового обов'язку. Як видатний чемпіон крузервейта, а тепер і зевівейта, Усик прославив Україну – так само, як Василь Ломаченко, а раніше брати Кличко. Напевно, у світі було багато людей, які навіть не здогадувалися, що існує така країна, як Україна. І завдяки нашим спортсменам вони дізналися, що є така країна на карті світу і що це батьківщина великих чемпіонів.

- Нам легко говорити, що великий боксерський поєдинок може змінити світ, але який реальний вплив на хід подій в Україні може мати виступ Усики в реванші з Джошуа? Важливі люди світу та політики переконаються, що варто підтримувати батьківщину Олександра?

- Нельсон Мандела колись сказав, що спорт має силу об’єднати світ. І це дійсно так. Те, що Усик вступить у бій, насамперед об’єднає нашу країну. У мене немає в цьому сумнівів. Олександр є одним із найбільших символів України сьогодні, і його участь у цьому поєдинку стане великою психологічною підтримкою для хлопців, які зараз воюють на фронті. Я спілкуюся з багатьма з них, тому що мої друзі служать в армії, і кожному в тій чи іншій мірі цікавий бій Усика. Телефонують, запитують, як проходить підготовка, як він себе почуває, що навколо нього відбувається. Це цікаво багатьом українцям. Тому я думаю, що окрім масштабної спортивної події, це буде ще й сильний мобілізуючий фактор для наших співвітчизників.

- Що щодо іншого світу?

- Усик – зірка світового рівня, і багато мільйонів людей звертають увагу на те, як він поводиться, що говорить, які меседжі посилає світу. Це все впливає на їхню свідомість, люди часто покладаються на його думку. Він ікона для наслідування. Тому багато людей, які, можливо, сумнівалися щодо подій в Україні – через брак інформації, недостатню кількість чи її спотворення – втрачають сумніви, коли чують про війну з вуст авторитетної людини. Вони набувають переконання, займають чітку позицію. А оскільки в демократичному світі думка громадян є основним визначальним фактором дій тих, хто керує країнами, то таким чином Усик – змінюючи або посилюючи думку громадськості – може впливати і на політику.

- Йому складніше готуватися до бою, тому що це не тільки для нього самого, а для країни, яка перебуває в дуже складній ситуації? Для нього це не тягар?

- Точно відповісти на це питання складно, але подумати можна. По-перше, ми ніколи раніше не були в такій ситуації. По-друге, змінюється свідомість людини, і після таких подій нічого не буде як раніше. Ці обставини принесуть Усику більше шкоди чи користі? Тільки на основі того, що відбувається, ми зможемо все проаналізувати. Зараз я можу сказати одне: Олександр професіонал своєї справи. Він спортсмен, здатний до екстремальної дисципліни, і вона є важливим фактором його успіху. Коли українець починає тренувальний табір, він жорстко слідує програмі, яку керує тренер. Усик чітко виконує поставлені тренером завдання. Він дуже сильний морально і фізично. І коли ми детально простежимо його історію, саме стресові ситуації завжди визначали його кар’єру. Саме завдяки важким переживанням він щоразу робив крок вперед, завжди піднімався на більш високий рівень.

Також нинішня стресова ситуація для всієї нашої країни - як мені здається - може надати йому сил і зробити його ще сильнішим. В Україні кажуть: що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Це прислів’я ідеально підходить для Усика. На мій погляд, те, з чим йому довелося стикатися останнім часом, має тільки зміцнити його віру в себе, віру в Бога, надати йому впевненості у своїх діях. Є цитата зі Святого Письма: "Коня сідлають у день бою, але перемога залежить від Господа". А оскільки Усик глибоко релігійна людина, то ці слова мають для нього велике значення. Він знає, що повинен зробити все можливе, але вища сила вирішить результат. Тому я не думаю, що він орієнтований на результат. Він завжди прагнув, перш за все, чесно та віддано виконувати свій обов’язок. Сьогодні це робота в тренувальному таборі.

- Будете заперечувати, якщо надам прогноз, що в професійній кар’єрі Усику залишилося не більше трьох поєдинків?

- Навіть якщо Володимир Кличко кілька років розмірковував над тим, чи провести боксерський поєдинок і стати найстаршим чемпіоном світу в історії, то у випадку з Усиком відповісти на це питання дуже складно. Віталій Кличко також залишив бокс у 2004 році, а через чотири роки повернувся і знову виграв титул. Тепер Усик має шанс увійти в історію, стати абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях, що, безсумнівно, приведе його до Зали боксерської слави, куди нещодавно мав честь бути прийнятий Володимир, а раніше його старший брат Віталій. У Олександра є великі шанси стати третім, адже той рівень, який він сьогодні представляє, – це не тільки спорт – це вже надбання.

- Після бою Усик зможе швидко повернутися до Києва?

- Думаю, якщо не 21 серпня, то 22 серпня буде вдома. Він кілька разів згадував, що вже скучив за Батьківщиною. Олександр повернеться в Україну і знову виконуватиме те, що ми називаємо обов’язком для своєї країни, мотивуватиме співвітчизників. У мене немає жодних сумнівів щодо цього.

Пшемислав Осяк, переклад Максима Розенка