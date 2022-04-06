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Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані

Сьогодні 19:29 Андрій Твердохліб 265 0
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані
#Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

На телеканалі Київ вийшов сюжет, у якому журналісти показали пошкоджений будинок родини українського боксера Олександра Усика в передмісті Києва.

Також рашисти не забули намалювати паркані свій символ - "V".

Нагадаємо, сам боксер із родиною зараз перебувають закордоном, де Усик незабаром розпочне підготовку до чемпіонського бою проти Ентоні Джошуа, який орієнтовно відбудеться наприкінці червня на початку липня 2022 року.

Раніше Катерина Усик повідомляла, що під час окупації їхнє помешкання захопили кадирівці.

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