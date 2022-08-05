У таборі Джошуа працює щонайменше чотири шульги

Джерело - sport.ua.
Британець Ентоні Джошуа активно готується до реваншу з Олександром Усиком, а в тренувальному таборі боксера працює щонайменше чотири шульги.
Про це повідомляє talkSPORT.
Так Джошуа намагається підготуватися до незручного протистояти з українцем.
Раніше стало відомо, що під час підготовки Олександра Усика до реваншу з Ентоні Джошуа одним зі спаринг-партнерів українця є потужний суперваговик Мартін Баколе.
Усик - Джошуа
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
- Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.