У таборі Джошуа працює щонайменше чотири шульги

Британець серйозно готується до реваншу

Британець Ентоні Джошуа активно готується до реваншу з Олександром Усиком, а в тренувальному таборі боксера працює щонайменше чотири шульги.

Про це повідомляє talkSPORT.

Так Джошуа намагається підготуватися до незручного протистояти з українцем.

Раніше стало відомо, що під час підготовки Олександра Усика до реваншу з Ентоні Джошуа одним зі спаринг-партнерів українця є потужний суперваговик Мартін Баколе.

Усик - Джошуа