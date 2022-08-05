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У таборі Джошуа працює щонайменше чотири шульги

Сьогодні 13:25 296 0
Британець серйозно готується до реваншу
У таборі Джошуа працює щонайменше чотири шульги
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - sport.ua.

Британець Ентоні Джошуа активно готується до реваншу з Олександром Усиком, а в тренувальному таборі боксера працює щонайменше чотири шульги.

Про це повідомляє talkSPORT.

Так Джошуа намагається підготуватися до незручного протистояти з українцем.

Раніше стало відомо, що під час підготовки Олександра Усика до реваншу з Ентоні Джошуа одним зі спаринг-партнерів українця є потужний суперваговик Мартін Баколе.

Усик - Джошуа

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
  • Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу українцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тисяч платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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