Усик перехопив спаринг-партнера Ф'юрі

Джерело - skysports.com.
Український боксер Олександр Усик запросив до свого тренувального табору конголезця Мартіна Баколе, який був спаринг-партнером британця Тайсона Ф'юрі.
Про це повідомляє Sky Sports.
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Мартін Баколе прилетів до Дубая, де допомагає Олександру Усику готуватися до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.
Навесні конголезець допомагав іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - готуватися до поєдинку з його співвітчизником Ділліаном Вайтом, якого він нокаутував у квітні.
Баколе вже спарингував з Усиком перед першим боєм проти Джошуа восени 2021 року.
Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.