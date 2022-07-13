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Усик перехопив спаринг-партнера Ф'юрі

Сьогодні 11:55 364 0
Мартін Баколе допомагає Олександру Усику готуватися до бою з Ентоні Джошуа
Усик перехопив спаринг-партнера Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - skysports.com.

Український боксер Олександр Усик запросив до свого тренувального табору конголезця Мартіна Баколе, який був спаринг-партнером британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє Sky Sports. 

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Мартін Баколе прилетів до Дубая, де допомагає Олександру Усику готуватися до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. 

Навесні конголезець допомагав іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - готуватися до поєдинку з його співвітчизником Ділліаном Вайтом, якого він нокаутував у квітні. 

Баколе вже спарингував з Усиком перед першим боєм проти Джошуа восени 2021 року. 

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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