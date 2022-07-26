Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Організатори бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі (IBF, WBA, WBO та IBO) Олексндр Усик - Ентоні Джошуа оголосили список і розклад боїв, які відбудуться в андеркарті головної події вечора.

Андеркарт бою Усик - Джошуа II

Рамла Алі - Кристал Гарсія Нова (-) Зіяд Альмааюф - Гектор Аллаторе (-) Даніель Лапін - Юзеф Джурко (напівважка вагова категорія, до 79,37 кг) Баду Джек - Річард Рівера (перша важка вага, до 90,37) Ендрю Табіті - Тайрон Спронг (надважка, +90,71) Філіп Хргович - Чжан Чжилей (надважка, +90,71) Калум Смітт - Матьє Бодерлік (напівважка вагова категорія, до 79,37 кг)

Відзначимо, українець Даніель Лапін (5-0-0), який представляє промоутерську компанію Олександра Усика - Usyk 17, вийде у ринг проти серба Юзефа Джурко (9-6-1). Також свій черговий поєдинок проведе непереможний хорватський надважковаговик Філіп Хргович.

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