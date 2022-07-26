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Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа

Сьогодні 20:55 232 0
Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Даніель Лапін, #Усик - Джошуа II, #Філіп Хргович

Джерело - Чемпіон.

Організатори бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі (IBF, WBA, WBO та IBO) Олексндр Усик - Ентоні Джошуа оголосили список і розклад боїв, які відбудуться в андеркарті головної події вечора.

Андеркарт бою Усик - Джошуа II

  1. Рамла Алі - Кристал Гарсія Нова (-)
  2. Зіяд Альмааюф - Гектор Аллаторе (-)
  3. Даніель Лапін - Юзеф Джурко (напівважка вагова категорія, до 79,37 кг)
  4. Баду Джек - Річард Рівера (перша важка вага, до 90,37)
  5. Ендрю Табіті - Тайрон Спронг (надважка, +90,71)
  6. Філіп Хргович - Чжан Чжилей (надважка, +90,71)
  7. Калум Смітт - Матьє Бодерлік (напівважка вагова категорія, до 79,37 кг)

Відзначимо, українець Даніель Лапін (5-0-0), який представляє промоутерську компанію Олександра Усика - Usyk 17, вийде у ринг проти серба Юзефа Джурко (9-6-1). Також свій черговий поєдинок проведе непереможний хорватський надважковаговик Філіп Хргович.

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Головний бій вечора

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. Усе найцікавіше про бій читайте ТУТ;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Транслятор в Україні ще не визначився, за нашою інформацією, боротьбу за права ведуть медіасервіс Мегого та телеканал Setanta Sports. Детальніше про трансляцію читайте ТУТ.
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250.
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