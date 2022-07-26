Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Організатори бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі (IBF, WBA, WBO та IBO) Олексндр Усик - Ентоні Джошуа оголосили список і розклад боїв, які відбудуться в андеркарті головної події вечора.
Андеркарт бою Усик - Джошуа II
- Рамла Алі - Кристал Гарсія Нова (-)
- Зіяд Альмааюф - Гектор Аллаторе (-)
- Даніель Лапін - Юзеф Джурко (напівважка вагова категорія, до 79,37 кг)
- Баду Джек - Річард Рівера (перша важка вага, до 90,37)
- Ендрю Табіті - Тайрон Спронг (надважка, +90,71)
- Філіп Хргович - Чжан Чжилей (надважка, +90,71)
- Калум Смітт - Матьє Бодерлік (напівважка вагова категорія, до 79,37 кг)
Відзначимо, українець Даніель Лапін (5-0-0), який представляє промоутерську компанію Олександра Усика - Usyk 17, вийде у ринг проти серба Юзефа Джурко (9-6-1). Також свій черговий поєдинок проведе непереможний хорватський надважковаговик Філіп Хргович.
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Головний бій вечора
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. Усе найцікавіше про бій читайте ТУТ;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Транслятор в Україні ще не визначився, за нашою інформацією, боротьбу за права ведуть медіасервіс Мегого та телеканал Setanta Sports. Детальніше про трансляцію читайте ТУТ.
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250.