Колишній тренер Ф'юрі підказав Джошуа, як здолати Усика

У майбутньому реванші з Олександром Усиком Ентоні Джошуа треба працювати над своїм становищем у рингу.

Про це заявив колишній тренер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Бен Девісон.

"Насамперед Джошуа треба працювати над своїм становищем у рингу. Йому необхідно бути достатньо зібраним, щоб розуміти, що відбувається.

Дуже важливо, щоб він був здатний зламати ритм Усіка. Іноді це змушуватиме Олександра перебудовуватися та руйнувати його базу, а Джошуа зможе використати це як свою перевагу. Він зможе перейти в атаку і ускладнить Усіку пророкування своїх дій. Через це Олександру буде складніше контратакувати.

Я думаю, що Ентоні міг би діяти компактніше, але природне протистояння ортодоксу і шульги призводило б до розмін ударною рукою, і він би міг використовувати це як свою перевагу, якби розумів, чого чекати.

Втім, Усік дуже добре працює ударною рукою. Я думаю, що для Джошуа життєво важливо перехоплювати ініціативу у ці моменти. Йому треба створювати можливості і знати, коли атакувати", - сказав Девісон.