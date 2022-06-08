Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
05.06.2022 20:56 1384
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Сьогодні 11:25 596
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Вчора 22:47 1782
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
06.06.2022 13:27 633
Бабич покинув Кривбас
06.06.2022 12:25 464
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
06.06.2022 12:09 17010
Вернидуб може очолити Кривбас
06.06.2022 11:16 904
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
06.06.2022 09:31 218946
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
05.06.2022 23:41 1610
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
05.06.2022 23:09 467
Прямі трансляції

Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound

Сьогодні 12:12 91 0
Оновлений рейтинг боксерів
Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Стрімінгова платформа DAZN представила оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Вже кілька тижнів поспіль рейтинг утримує український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Другий рядок займає чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд. На третє місце вийшов об'єднаний чемпіон WBA, IBF та WBC у найлегшій вазі Наоя Іноуе.

З рейтингу виключено Тайсона Ф'юрі, який раніше оголосив про завершення кар'єри.

Рейтинг DAZN:

1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4. Сауль Альварес
5. Еррол Спенс
6. Дмитро Бівол
7. Стівен Фултон
8. Девін Хейні
9. Шакур Стівенсон
10. Джермелл Чарло

Раніше визначилась дата реваншу Усик - Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй 1782
Збірна України U-19 здобула вольову перемогу над Нідерландами, але не вийшла на Євро Збірна України U-19 здобула вольову перемогу над Нідерландами, але не вийшла на Євро 793
Два клуби УПЛ можуть грати у Польщі Два клуби УПЛ можуть грати у Польщі 981
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 5011
Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном 971
Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли 1177
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22783 4
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20819
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25340 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15055
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19353
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23185