Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound

Джерело - sport.ua.
Стрімінгова платформа DAZN представила оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Вже кілька тижнів поспіль рейтинг утримує український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.
Другий рядок займає чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд. На третє місце вийшов об'єднаний чемпіон WBA, IBF та WBC у найлегшій вазі Наоя Іноуе.
З рейтингу виключено Тайсона Ф'юрі, який раніше оголосив про завершення кар'єри.
Рейтинг DAZN:
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4. Сауль Альварес
5. Еррол Спенс
6. Дмитро Бівол
7. Стівен Фултон
8. Девін Хейні
9. Шакур Стівенсон
10. Джермелл Чарло