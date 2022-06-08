Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound

Оновлений рейтинг боксерів

Стрімінгова платформа DAZN представила оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Вже кілька тижнів поспіль рейтинг утримує український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Другий рядок займає чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд. На третє місце вийшов об'єднаний чемпіон WBA, IBF та WBC у найлегшій вазі Наоя Іноуе.

З рейтингу виключено Тайсона Ф'юрі, який раніше оголосив про завершення кар'єри.

Рейтинг DAZN:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4. Сауль Альварес

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Стівен Фултон

8. Девін Хейні

9. Шакур Стівенсон

10. Джермелл Чарло

Раніше визначилась дата реваншу Усик - Джошуа.